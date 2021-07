L’adottabilità di un minorenne quando entrambi i genitori sono in carcere

Esistono molte situazioni nelle quali i minorenni vengono dichiarati adottabili dai relativi Tribunali.

A volte sono bambini che vengono abbandonati alla nascita da madri in difficoltà, in altri casi, si tratta di piccoli che hanno perso entrambi i genitori e che non hanno nessun parente stretto che si possa occupare di loro.

Una delle situazioni più comuni, è quella relativa ai minorenni che hanno genitori viventi però non adeguati a farli crescere ed educarli.

Questo spesso è dovuto all’abuso di alcol, di stupefacenti, a gravi inconvenienti di carattere psicologico, oppure perché sono in carcere.

In questa sede tratteremo l’argomento relativo all’adottabilità di bambini che hanno entrambi i genitori in carcere, in relazione al fatto che una simile condizione comporta l’impossibilità da parte degli stessi di occuparsi dei figli.

In che modo funziona l’adozione

La 4 maggio 1983 n. 84, nota come legge sull’adozione, si basa sul concetto che ogni bambino ha diritto a crescere in una famiglia che lo mantenga, lo istruisca e lo educhi in un clima di armonia e serenità.

Per le coppie che desiderano un figlio, adottare un bambino rappresenta una grande opportunità, anche se il diritto di adottare non esiste, c’è il diritto del minore di avere dei genitori adeguati.

Coloro che vorrebbero diventare genitori adottivi di un bambino italiano, devono presentare una domanda al Tribunale per i minorenni, che procederà con l’effettuare gli accertamenti sulla coppia, prima insieme agli assistenti sociali del luogo di residenza e, in un secondo momento, convocando i coniugi per dei colloqui.

Se l’esito è positivo, vengono inseriti in un elenco.

In presenza di bambini adottabili, il Tribunale chiama le coppie che, per le loro caratteristiche, tra le quali, la loro età in rapporto a quella del minore, sembrano idonee a garantire ai piccoli una crescita serena.

Se una coppia accetta di adottare uno o più bambini, prima di passare si instaura un periodo di affidamento preadottivo, che serve al Tribunale per valutare l’inserimento del minore, oppure dei minori, nella famiglia.

Se il periodo va bene, viene pronunciata l’adozione definitiva e il bambino diventa figlio della coppia a ogni effetto di legge.

La legge, attraverso l’adozione internazionale, prevede che si possa adottare un bambino straniero.

La procedura è in parte diversa e l’articolo è relativo all’adottabilità dei bambini italiani.

In quali casi un bambino è adottabile

Un bambino è adottabile quando il Tribunale per i minorenni accerta che lo stesso si trova in stato di abbandono.

Una simile situazione si verifica quando i genitori del bambino non gli prestano un’adeguata assistenza materiale, e quello che gli serve per crescere fisicamente sano, come cibo adeguato, vestiario, igiene, che dev’essere fornito al minore dal padre e dalla madre.

Se i genitori sono in difficoltà, i parenti più prossimi, come i nonni e gli zii, devono cercare di colmare il disagio degli stessi.

Non gli prestano il necessario perché il minore sviluppi una personalità sana ed equilibrata e cresca ben inserito sia nel contesto familiare sia nella società.

Si tratta, delle manifestazioni affettive che ci si aspetta dai genitori, come protezione, vicinanza fisica, gioco, ascolto, educazione.

Lo stato di abbondano non si verifica quando la mancanza di assistenza da parte dei genitori del bambino è una causa di forza maggiore.

Ad esempio, una grave malattia può creare in una famiglia un grave disagio da non consentire alla madre e al padre del piccolo di dargli le dovute attenzioni.

Un’altra causa di forza maggiore si può verificare quando uno dei genitori perde il lavoro.

Una simile situazione potrebbe causare un forte disagio di carattere psicologico,che si ripercuoterebbe sulle attenzioni da dedicare ai bambini.

Per escludere lo stato di abbandono è necessario che la mancata assistenza per cause di forza maggiore sia di carattere transitorio, vale a dire, diretta a venire meno in poco tempo.

Le situazioni di abbandono vengono di solito segnalate al Tribunale per i minorenni dai servizi sociali.

Qualunque cittadino che ne sia a conoscenza lo può fare, consentendo a chi di competenza di avviare, nell’interesse del bambino, i relativi accertamenti.

L’adottabilità del bambino se i genitori sono in carcere

Alla conclusione che un figlio di detenuti sia adottabile, è arrivata anche la Suprema Corte di Cassazione con una recente sentenza (Cass. ord. n. 319/2020).

Alla base di ogni valutazione ci deve sempre essere la tutela degli interessi del bambino, e precisamente, l’interesse a vivere nella famiglia di origine, alla quale il piccolo è naturalmente legato.

A questo proposito, la legge prevede l’adozione esclusivamente come rimedio estremo.

Di solito, quando i genitori del minore vivono una situazione di disagio, i servizi sociali adottano misure di sostegno, cercando di aiutarli a superarla.

Ad esempio, in caso di perdita del lavoro, possono erogare alla famiglia dei buoni spesa e, nello stesso tempo, indirizzare nella ricerca di un’occupazione.

Nell’ipotesi di malattia, possono fare frequenti visite alla famiglia e metterla in contatto con volontari che siano d’aiuto nell’occuparsi dei bambini.

L’interesse è quello di crescere in una famiglia che garantisca loro uno sviluppo fisico e psicologico corretto, che risulta purtroppo impossibile quando le questioni dei genitori biologici non sono dovute a cause di forza maggiore di carattere transitorio, ma destinate a durare più tempo.

Quando entrambi i genitori si trovano in carcere a causa di un loro comportamento di carattere criminoso, non ricorrono le condizioni che permettono di escludere lo stato di abbandono del bambino.

Non si tratta di una causa di forza maggiore, perché se i genitori sono detenuti è in conseguenza delle loro azioni, anche se siano pentiti.

Non si tratta di un fatto di carattere transitorio, perché la detenzione dura nel tempo impedendo al padre e alla madre del bambino di occuparsi di lui.

In simili situazioni, non varrebbero niente le misure di sostegno da parte dei servizi sociali, che non si possono di sicuro sostituire ai genitori.

L’unica soluzione, anche se dolorosa, è quella di dichiarare il bambino adottabile, permettendogli in questo modo di essere inserito con stabilità in una famiglia che se ne possa occupare.

