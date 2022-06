La riforma della giustizia civile. Tutte le novità.

L’evento esamina le principali novità riguardanti la riforma della giustizia civile, a partire dalla Legge Delega n.206/2021, pubblicata in G.U. il 24 dicembre 2021.

Sono analizzate le ricadute operative dei principali interventi innovativi, in tema di: procedimento di primo grado e impugnazioni; riti speciali e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie; procedimento esecutivo.

Intervengono:

Michele Angelo Lupoi

Professore associato di diritto processuale civile presso l’Università di Bologna e avvocato civilista del foro di Bologna. Vanta molte pubblicazioni in materia di diritto processuale di famiglia, contenzioso transfrontaliero, procedimenti sommari.

Marco Farina

Avvocato in Roma. Professore a contratto di diritto processuale civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università LUISS Guido Carli di Roma. È autore di una monografia e di numerosi articoli pubblicati in varie riviste scientifiche nelle materie del diritto processuale civile, nazionale ed internazionale, e del diritto fallimentare e partecipa, regolarmente, come relatore, a convegni scientifici e di aggiornamento professionale.

Pasini Caterina

Ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto processuale civile presso l’università di Bologna; attualmente è docente a contratto in Diritto processuale civile e diritto processuale dell’impresa presso la Scuola di Giurisprudenza della Facoltà di Bologna. Ha svolto periodi di ricerca in Francia (Université Sorbonne) e negli Stati Uniti (Berkeley UC). Avvocato del Foro di Bologna, si occupa di diritto civile e di famiglia

