Intercettazioni: la necessità di costituzionalizzare il principio dell’art. 103, comma 5, c.p.p.

Approfondimento sulla necessità di costituzionalizzare il principio enunciato dall’art. 103, comma 5, c.p.p.



1. L’attuale previsione normativa

Negli ultimi anni, il tema delle intercettazioni delle conversazioni tra difensori e assistiti ha sollevato preoccupazioni crescenti tra gli operatori del diritto e l’opinione pubblica. L’articolo 103, comma 5, del Codice di Procedura Penale infatti, nell’attuale sua formulazione prevede che: “Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.”

2. L’importanza del diritto di difesa

Questo principio fondamentale, tuttavia, è messo in discussione ed è troppo spesso disatteso da pratiche giudiziarie, che compromettono il diritto di difesa e l’indipendenza dell’avvocato, da un ufficio del Pubblico Ministero sempre più aggressivo e sprezzante delle norme codicistiche e delle tutele individuali degli indagati e in tal senso basta solo considerare la carneficina che quotianamente viene fatta delle intercettazioni. La lettura unidirezionale del testo costituzionale tende sempre più a mettere il diritto di difesa da pilastro essenziale del nostro ordinamento giuridico e della democrazia stessa, a principio di impunità di presunti criminali o corrotti, a mezzo di una tecnica comunicativa che privilegia l’etica e la morale facendolo prevalere sulle circostanze costitutive del reato.

3. Le intercettazioni e il ruolo dell’inquirente

In questo contesto, recenti esperienze di cronaca hanno posto in evidenza come uno dei fondamenti del diritto di difesa, ossia la tutela delle comunicazioni tra avvocato e assistito, sia irrimediabilmente violato da quella recente tendenza volta a scandagliare i rapporti economici tra indagato e difensore sotto la lente della ricettazione o dell’incauto acquisto della percezione dell’onorario che si pone come un serio pericolo dello stesso esercizio del diritto di difesa. L’Avvocatura non prona ha sollevato forti obiezioni a questa prassi, evidenziando come tali pratiche che tendono a trasformare i difensori in “complici” del reato imputato ai loro assistiti, sia una pratica del sopravvento ideologico assunto da certa magistratura inquirente che oramai in fuoco di radicalismo morale è giunta a teorizzare che il pagamento dell’onorario deve essere inteso come concorso nel reato del proprio assistito. La conseguenza ovvia e che ciò finirebbe per compromettere la possibilità stessa per l’avvocato di esigere legittimamente il compenso per il proprio lavoro e così minando non solo il rapporto di fiducia nel rapporto tra difensore e assistito, ma ponendo anche in discussione l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato stesso.

4. L’indipendenza dell’avvocato

Ci potrebbe anche stare se, di contro ad ogni richiesta dei Pubblici Ministeri non accolta dal Giudice delle indagini preliminari o che porta all’assoluzione degli imputati, gli stessi P.M. dovrebbero, poi, rispondere di peculato per essersi appropriati del denaro pubblico per non aver raggiunto la finalità della colpevolezza, dato che per quella di dover anche ricercare le prove in favore dell’imputato appartiene a statistica “non pervenuta”. L’indipendenza dell’avvocato è, invece, fondamentale, più di quella dei PM, in quanto la mission dell’avvocato è quella di garantire una difesa efficace della parte più debole del processo. Il difensore deve poter operare senza il timore che le sue comunicazioni con l’assistito siano intercettate e utilizzate contro quest’ultimo. La giurisprudenza ha più volte sottolineato come l’eventuale consapevolezza della qualità criminale del proprio debitore non possa costituire di per sé un elemento sufficiente per configurare il reato di ricettazione o incauto acquisto, soprattutto in un normale rapporto obbligatorio. Tuttavia, recenti vicende giudiziarie mostrano una tendenza preoccupante che pare voglia ignorare questi principi. L’azione della magistratura che insiste nel considerare le intercettazioni dei colloqui tra difensori e assistiti come strumenti investigativi validi rappresenta un pericoloso slittamento rispetto ai principi costituzionali. Assimilare la difesa dell’indagato alla difesa del reato indebolisce il ruolo dell’avvocato e costituisce un attacco alla libertà e all’inviolabilità della sua funzione difensiva.