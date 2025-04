Intercettazioni: le modifiche alla disciplina in Gazzetta

Per quanto riguarda il codice di procedura penale, il legislatore è intervenuto sull’art. 267 cod. proc. pen., che, come è noto, regola i presupposti e le forme del provvedimento (captativo). Difatti, l’art. 1, co. 1, legge n. 47 del 2025 interviene su siffatto precetto normativo nei seguenti termini: “All’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».”. Dunque, per effetto di tale innesto legislativo, è stato introdotto “un limite massimo di durata complessiva delle operazioni pari a 45 giorni”[1], nel senso che, alla luce di questo novum normativo, è adesso possibile derogare a siffatto lasso temporale “nei casi in cui l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti”[2], fermo restando però come tali elementi debbano “essere oggetto di espressa motivazione”[3], non essendo pertanto sufficiente addurre una mera motivazione implicita. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia

