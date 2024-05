Intelligenza artificiale e diritti umani: la nuova Convenzione Consiglio d’Europa

2. Cosa prevede la nuova Convenzione



Dopo l’adozione dell’AI Act, non sorprende che anche la presente Convenzione adotti un approccio basato sul rischio. Essa, infatti, affronta, in particolare, i rischi che i sistemi di IA potrebbero presentare, promuovendo – al contempo – un’innovazione responsabile.

Si legge nel trattato, infatti, come il fine sia quello di “garantire che le attività nel ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale siano pienamente coerenti con i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto” (art. 1), riconoscendo altresì che i sistemi di IA costituiscono un’opportunità senza precedenti “per proteggere e promuovere i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto”, come indicato nel preambolo.

Successivamente, facendo riferimento all’impiego e all’utilizzo di questi sistemi nel settore sia pubblico che privato, il trattato prevede che gli Stati aderenti debbano adottare o mantenere “misure per l’identificazione, la valutazione, la prevenzione e l’attenuazione dei rischi posti dai sistemi di intelligenza artificiale, considerando gli impatti reali e potenziali sui diritti umani, sulla democrazia e sull’ambiente” (art. 16) e debbano altresì adottare o mantenere “misure volte a garantire che siano applicati adeguati requisiti di trasparenza e supervisione adeguati ai contesti e ai rischi specifici in relazione alle attività nell’ambito del ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale, anche per quanto riguarda l’identificazione dei contenuti generati dai sistemi di intelligenza artificiale” (art. 8).

Il trattato invita anche a prendere adeguatamente in considerazione le questioni più importanti che riguardano l’intelligenza artificiale, sottoponendole al dibattito pubblico e alla consultazione di più parti interessate alla luce delle implicazioni sociali, economiche, legali, etiche, ambientali e di altro tipo (art. 19).

Infine, non si poteva prescindere dalla previsione dell’istituzione e designazione di meccanismi di controllo efficaci, indipendenti ed imparziali, al fine di vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dalla stessa Convenzione, i quali devono disporre di poteri, competenze e risorse necessarie per svolgere efficacemente i loro compiti di vigilanza (art. 26).