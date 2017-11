Insegnare con la laurea in giurisprudenza

Tra i dubbi che accompagnano i laureati in Giurisprudenza, sia durante il percorso di studi sia dopo il conseguimento del titolo, c’è il timore della poca spendibilità della propria Laurea sul mercato del lavoro.

Vogliamo parlarvi di una valida opportunità che però non viene sempre presa in considerazione: la possibilità di diventare docenti.

Per chi ha una spiccata propensione all’insegnamento, la Laurea in Giurisprudenza offre la possibilità di insegnare Scienze giuridico-economiche nelle Scuole Secondarie di II grado con la classe di concorso A-46 (ex A019).

Per capire se dovete integrare al vostro piano di studi alcune materie necessarie per l’insegnamento della CdC A-46, potete consultare la Tabella A delle nuove classi di concorso del MIUR.

Per poter accedere al mondo della scuola il laureato in Giurisprudenza può seguire tre percorsi paralleli: l’invio della domanda di messa a disposizione (MAD), l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia e la partecipazione al concorso pubblico nazionale abilitante indetto per il 2018.

La domanda di messa a disposizione permette di ottenere supplenze di media o lunga durata ed è sicuramente un buon modo per effettuare una prima esperienza di insegnamento. Non è necessario essere in possesso dell’abilitazione quando si presenta la propria MAD alle scuole.

Per iscriversi alle graduatorie d’istituto e accedere alla III fascia (in cui sono inclusi i docenti che possiedono i crediti formativi universitari necessari all’insegnamento della materia ma non abilitati) è necessario aspettare il rinnovo delle graduatorie stesse, che avviene ogni tre anni (il prossimo rinnovo è previsto per il 2020).

Infine chi vuole diventare insegnante può acquisire l’abilitazione all’insegnamento partecipando al concorso pubblico nazionale indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione.

È noto che con la Laurea in Giurisprudenza si può partecipare a diversi concorsi nel settore pubblico, come ad esempio il concorso per la Magistratura o per diventare notai; con questa laurea, più in generale, si può partecipare a tutte le selezioni indette dal Ministero della Giustizia.

Molti però non sanno che si può partecipare anche al Concorso Scuola che si terrà nel 2018, il quale permette a tutti i laureati Vecchio Ordinamento e/o Magistrali di accedere al percorso per acquisire l’abilitazione all’insegnamento – purché siano in possesso anche dei 24 CFU nelle materie antropo-psico-pedagogiche-metodologiche richiesti dal MIUR.

L’acquisizione dell’abilitazione all’insegnamento è un passo molto importante per tutti gli aspiranti docenti, poiché permette di scalare molto più in fretta le graduatorie e quindi di accedere prima alla cattedra di ruolo.

