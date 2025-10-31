INPS, ATECO 2025: nuovo manuale di classificazione

Tramite il Messaggio n. 3206 del 27 ottobre 2025, l’INPS ha reso nota la pubblicazione del nuovo Manuale di classificazione previdenziale basato sull’ATECO 2025 e il rilascio di una funzionalità online utile a consultare le compatibilità tra i codici ATECO, i Codici Statistici Contributivi (CSC) e i Codici di Autorizzazione (CA). Gli update seguono l’adozione della rinnovata classificazione ISTAT a decorrere dall’aprile scorso. In materia, il volume “Come cancellare i debiti fiscali – Cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si presenta come uno strumento pratico ed esaustivo, pensato per offrire soluzioni difensive concrete a professionisti, contribuenti e imprese che si trovano in difficoltà economico-fiscali.

1. Adozione dell’ATECO 2025

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha completato l'iter di adattamento alla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025. L'adozione, resa nota con la circolare n. 71 del 31 marzo 2025, è entrata in vigore dal mese di aprile scorso. La classificazione ATECO 2025 è stata predisposta dall'ISTAT allineandosi alla classificazione europea NACE rev.2.1. A seguito di tale transizione la "Procedura Iscrizione e Variazione azienda" è stata aggiornata al fine di consentire l'iscrizione di nuove matricole col codice ATECO 2025. Per le matricole già attive l'INPS ha assegnato d'ufficio il codice ATECO 2025 corrispondente all'attività già esercitata, impiegando una tabella di corrispondenza tra ATECO 2007 e ATECO 2025.

2. Pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale

Il Messaggio n. 3206 rende nota la pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale che sostituisce la precedente versione basata sull’ATECO 2007. Tale Manuale risulta essenziale per definire la classificazione dei datori di lavoro. Contenuto dettagliato: per ogni sezione, divisione, gruppo e classe, il Manuale indica i codici ATECO a sei cifre con la relativa descrizione e il dettaglio delle attività/prodotti, comprendendo inclusioni ed esclusioni come da manuale ISTAT.

Associazione CSC e CA: accanto a ogni codice ATECO sono riportati i Codici Statistici Contributivi (CSC) individuati dall’Istituto in virtù dell’articolo 49 della legge n. 88/1989. Inoltre, per la corretta definizione del carico contributivo, sono stati indicati pure i Codici di Autorizzazione (CA) che devono essere assegnati in abbinamento al CSC.

Criteri particolari: il documento comprende sezioni dal titolo “Particolari criteri di inquadramento” che offrono indicazioni dettagliate per l’attribuzione del CSC in base alle peculiarità aziendali ovvero alle specifiche modalità di esercizio dell’attività.

3. Consultazione di compatibilità ATECO-CSC-CA

In un’ottica di trasparenza e supporto in favore degli utenti, il Manuale risulta disponibile on-line e costantemente aggiornato. Al contempo è stata rilasciata una nuova funzionalità di consultazione che consente di verificare le compatibilità tra i codici ATECO, CSC e CA. Tale tool risulta essenziale per supportare gli operatori e fornire a datori di lavoro e intermediari un mezzo utile per la governance della posizione aziendale e la verifica delle denunce mensili. La consultazione consente di: Ricerca per ATECO 2025: visualizzare i CSC compatibili selezionando il singolo codice ATECO 2025.

Ricerca per CSC: visualizzare tutti i codici ATECO 2025 e 2007 compatibili selezionando il singolo CSC.

Ricerca per CA: visualizzare le compatibilità del CA con i singoli CSC e con altri CA, prestando attenzione al progressivo (PRG) e al periodo di validità (con la data 31/12/9999 che identifica una situazione in essere). Le combinazioni compatibili e incompatibili sono segnalate rispettivamente con un pallino verde e un pallino rosso. Il servizio consente pure lo scaricamento in formato Excel della consultazione effettuata, ovvero dell’intero elenco di codici ATECO 2025, CSC e CA.

4. Come accedere al servizio

Datori di lavoro e intermediari hanno la possibilità di accedere al Manuale e al servizio di consultazione tramite il website istituzionale www.inps.it. Il percorso è: ”Imprese e liberi professionisti” > ”Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > ”Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”. È inoltre accessibile dalla sezione UNIEMENS all’interno dei servizi per aziende e consulenti.

