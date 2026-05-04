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Corte di Cassazione -sez. IV pen.- sentenza n. 39384 del 2-12-2025 sentenza-commentata-art.-6-2026-04-27T145019.439.pdf 123 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il caso: contestata l’applicazione dell’art. 314 c.p.p.

La Corte di Appello di Napoli rigettava un’istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva inosservanza o erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. con particolare riferimento al concetto di colpa grave, nonché per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della colpa grave. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il ricorso in Cassazione: focus su colpa grave e motivazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel giudizio avente a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo ai fatti esaminati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021).

3. La decisione: utilizzo dei fatti del processo penale

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, nel giudizio per ingiusta detenzione, i fatti valutati nel processo penale possano rilevare per accertare il dolo o la colpa grave.

Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, possono essere valorizzati i fatti già esaminati nel processo penale, anche se concluso con assoluzione, poiché le diverse regole di giudizio tra fase cautelare e merito — in particolare il criterio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” applicabile solo in quest’ultima — giustificano tale valutazione ai fini dell’accertamento di dolo o colpa grave.

È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, contestare un provvedimento che rigetti ina richiesta inerente siffatta riparazione, sol perché siano stati valorizzati questi fatti ai fini dell’accertamento di cui sopra.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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