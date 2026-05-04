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Ingiusta detenzione: fatti penali e prova di dolo o colpa grave Cassazione

La Cassazione chiarisce che, nel giudizio per ingiusta detenzione, i fatti del processo penale rilevano per accertare dolo o colpa grave.

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Corte di Cassazione -sez. IV pen.- sentenza n. 39384 del 2-12-2025

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Indice

1. Il caso: contestata l’applicazione dell’art. 314 c.p.p.


La Corte di Appello di Napoli rigettava un’istanza di riparazione per ingiusta detenzione.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva inosservanza o erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. con particolare riferimento al concetto di colpa grave, nonché per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della colpa grave. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Il ricorso in Cassazione: focus su colpa grave e motivazione


La Suprema Corte riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel giudizio avente a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo ai fatti esaminati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021).

3. La decisione: utilizzo dei fatti del processo penale


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, nel giudizio per ingiusta detenzione, i fatti valutati nel processo penale possano rilevare per accertare il dolo o la colpa grave.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico con cui è stato per l’appunto postulato che, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, possono essere valorizzati i fatti già esaminati nel processo penale, anche se concluso con assoluzione, poiché le diverse regole di giudizio tra fase cautelare e merito — in particolare il criterio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” applicabile solo in quest’ultima — giustificano tale valutazione ai fini dell’accertamento di dolo o colpa grave.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, contestare un provvedimento che rigetti ina richiesta inerente siffatta riparazione, sol perché siano stati valorizzati questi fatti ai fini dell’accertamento di cui sopra.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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