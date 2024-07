Infortunio del prestatore d’opera e richiesta di risarcimento danni

1. Il fatto: raccoglie i frutti nel giardino dell’amica e cade dall’albero



Il caso su cui si sono espressi i Giudici riguarda un uomo che, il 2 agosto 2015, come già accaduto in altre occasioni, si reca a casa dell’amica con l’accordo di raccogliere frutta dall’albero di susine presente nell’orto, per trattenerne per sé, come compenso, la maggior parte. In tale contesto, non avendo portato con sé una scala, la chiede in prestito alla donna e, dopo aver appoggiato la scala ad un ramo secondario dell’albero non idoneo a reggerne il peso, l’uomo precipita a terra. Portato in ospedale, gli vengono diagnosticati: “frattura complessa dell’emibacino sinistro con sfondamento dell’acetabolo sinistro e frattura delle branche ileo ed ischio-pubica di sinistra, discreto ematoma venoso extraperitoneale”.

Per questo, l’uomo cita in giudizio l’amica per chiedere l’accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorrente tra i due e, dunque, la violazione degli obblighi di cui alla normativa contro gli infortuni sul lavoro, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.