Un paziente affetto da artrosi al ginocchio destro veniva ricoverato presso una struttura sanitaria emiliana per essere sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio. Tuttavia, dopo pochi giorni dalla riabilitazione successiva al predetto intervento chirurgico, il paziente accusava sintomi dolorosi e fastidi nell’area dell’intervento nonché multipli episodi di tumefazione del ginocchio e versamenti articolari. Pertanto, il paziente si sottoponeva ad una serie di esami da cui emergeva la presenza di un processo flogistico infettivo proprio in corrispondenza delle sedi dove erano state inserite le protesi durante l’intervento al ginocchio. Il paziente era quindi costretto a sottoporsi ad un intervento per la rimozione delle protesi al ginocchio e per l’inserimento di uno spaziatore in cemento e poi successivamente, dopo che gli indici di flogosi si erano normalizzati e quindi l’infezione era cessata, si era sottoposto ad un nuovo intervento per l’inserimento di nuove protesi. Il paziente adiva quindi il tribunale bolognese per fare accertare la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dell’infezione batterica che aveva subito e che, a suo dire, era riconducibile alla mancata adozione delle necessarie cautele volte a garantire delle idonee condizioni igieniche durante l’intervento di inserimento delle protesi al ginocchio. In particolare, l’attore chiedeva il risarcimento del danno biologico e del danno morale per essersi dovuto sottoporre a due successivi interventi (che non avrebbe dovuto fare se l’intervento al ginocchio fosse stato eseguito correttamente) e per aver comunque subito un non corretto ripristino delle attività funzionali del ginocchio. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .

La quinta edizione del volume ripercorre le più dibattute e recenti questioni giuridiche relative alla malpractice medica sorte, nelle aule di giustizia, all’indomani dell’entrata in vigore (5 marzo 2025) della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza di macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli – Bianco, che determina i requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e medici, il cui termine per adeguarsi era fissato al 16 marzo 2026.L’opera vuole offrire uno strumento indispensabile per orientarsi tra le numerose tematiche giuridiche che il sottosistema della malpractice medica pone in ragione sia della specificità di molti casi pratici, che della necessità di applicare, volta per volta, un complesso normativo di non facile interpretazione. Nei singoli capitoli che compongono il volume si affrontano i temi dell’autodeterminazione del paziente, del nesso di causalità, della perdita di chance, dei danni risarcibili, della prova e degli aspetti processuali, della mediazione e del tentativo obbligatorio di conciliazione, fino ai profili penali e alla responsabilità dello specializzando e al danno erariale nel comparto sanitario.Francesco Angelini, Avvocato cassazionista tra i massimi esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondato lo “Sportello Legale Sanità”, con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Francesco Barucco, Avvocato cassazionista tra i più autorevoli esperti di responsabilità sanitaria a livello nazionale. Ha cofondat lo “Sportello Legale Sanità”, con con il quale segue i casi più complessi di medical malpractice. Collabora attivamente con la rivista scientifica “Diritto e sanità – Responsabilità, rischio clinico e valore della persona”.Bruno Tassone, Avvocato cassazionista e professore ordinario di Diritto privato comparato presso la Universitas Mercatorum di Roma. È titolare dei corsi di Diritto privato presso il medesimo ateneo e di “Principles of Civil Law” presso la Luiss G. Carli di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia di responsabilità civile, è docente presso la Scuola superiore della magistratura.

3. La decisione: protocolli esistenti ma non dimostrati nella pratica



Nel caso di specie, la CTU svolta in giudizio ha ritenuto che l’infezione contratta dal paziente era di natura nocosomiale: infatti, secondo i periti nominati d’ufficio dal tribunale, l’infezione al ginocchio destro dipese da un’infezione del sito chirurgico, i cui sintomi si presentarono subito dopo l’impianto della protesi.

Pertanto, secondo il giudice, in applicazione dei criteri topografico e temporale, secondo il principio del più probabile che non, l’infezione deve ritenersi contratta nell’ambito ospedaliero.

Per quanto riguarda la prova da parte della struttura sanitaria convenuta di un evento imprevedibile e inevitabile che ha determinato la non esattezza della prestazione, il giudice ha ritenuto che la convenuta non abbia assolto al relativo onere sulla medesima gravante.

Infatti, la struttura sanitaria convenuta ha dimostrato di aver elaborato una copiosa e conferente documentazione in ordine alle procedure interne per prevenire le infezioni, ma tale documentazione dimostra soltanto che la struttura sanitaria aveva predisposto delle misure utili a prevenire le infezioni nosocomiali.

Tuttavia, detta documentazione non dimostra che il personale della struttura sanitaria abbia diligentemente osservato tali misure in occasione dell’intervento chirurgico cui fu sottoposto il paziente nel caso di specie.

Infatti, i documenti depositati dimostrano: che la pulizia settimanale della sala operatoria fu effettuata un paio di giorni dopo l’intervento, ma non se e quando dette pulizie siano state eseguite prima dell’intervento; che i prelievi microbiologici delle superfici della sala operatoria sono stati effettuati poco più di un mese prima e oltre un mese e mezzo dopo l’intervento chirurgico, ma non dimostrano che siano stati effettuati durante il mese in cui fu eseguito l’intervento chirurgico di cui è causa; che il materiale protesico e di sintesi usato durante l’esecuzione dell’intervento era sterile (ma ciò non è ritenuto sufficiente dal giudice a ritenere rispettate le procedure di prevenzione delle infezioni nosocomiali da parte della struttura sanitaria).

Infine, secondo il giudice, le carenze probatorie sul piano documentale non sono state supplite dalla struttura sanitaria nemmeno attraverso l’escussione dei testimoni.

A tal proposito, le infermiere escusse durante l’istruttoria hanno soltanto confermato che erano presenti il giorno dell’intervento e che presumono che le procedure siano state rispettate in quanto solitamente le stesse venivano rispettate. Secondo il giudice, quindi, le dichiarazioni rese dai testi sono generiche e fondate soltanto su presunzioni.

Pertanto, sia i documenti che le dichiarazioni dei testimoni non sono idonei a dimostrare l’effettiva adozione delle procedure volte a ridurre il rischio di contrazione di infezioni nocosomiali; ciò in quanto, per fornire la prova liberatoria della propria responsabilità, la struttura sanitaria non può limitarsi a fornire documentazione attestante la sussistenza di protocolli adeguati a prevenire il rischio di infezioni durante le prestazioni sanitarie, ma deve provare che nel caso di specie detti protocolli sono stati puntualmente e specificatamente osservati.