Inefficacia sequestro per mancanza convalida: interpretazione

Come deve essere interpretata la disposizione di cui all'art. 355, co. 2, c.p.p. (inefficacia sequestro per mancanza convalida)?

1. La questione: omessa convalida da parte del pubblico ministero del sequestro eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria

Il Tribunale di Trani, in funzione di Tribunale del riesame, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta da una persona indagata per concorso in ricettazione, annullava un decreto del Pubblico Ministero di convalida di un sequestro, affermandone l’intempestività in quanto privo dell’attestazione di deposito presso la Segreteria, in presenza della sola apposizione della data sottoscritta dal magistrato inquirente, neppure potendosi desumere aliunde la data del provvedimento.

Ciò posto, avverso questa decisione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorreva per Cassazione, dolendosi dell'erronea lettura degli atti da parte del giudice della cautela, dal momento che risultava agli atti la successiva comunicazione via PEC della convalida al difensore nominato.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso reputava il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la disposizione di cui all’art. 355, comma 2, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che l’omessa convalida da parte del pubblico ministero del sequestro eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria, nel termine perentorio delle quarantotto ore successive, ne determina l’inefficacia, fermo restando che tale termine decorre dalla trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero, sempre che lo stesso sia stato a sua volta tempestivamente trasmesso nelle quarantotto ore successive all’esecuzione del sequestro a norma dell’art 355, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 280 del 05/05/2017; Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016; Sez. 3, n. 8433 del 03/02/2011).

