Indennità di disoccupazione e contratto a termine nullo: chiarimento delle SS.UU.

La sentenza in commento affronta una questione da tempo controversa: la compatibilità tra l'indennità di disoccupazione ordinaria e la successiva declaratoria giudiziale di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato ex tunc e condanna del datore al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32, L. n. 183/2010. L'INPS, nel caso concreto, pretendeva la restituzione delle somme già erogate a titolo di disoccupazione, ritenendole indebitamente percepite per effetto della "scomparsa retroattiva" dello stato di disoccupazione. Le Sezioni Unite hanno respinto questa tesi, affermando con nettezza l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo.

