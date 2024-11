Impugnazione di delibera assembleare ed intervento adesivo autonomo del condomino

Come è noto deve qualificarsi nulla la delibera dell’assemblea condominiale priva degli elementi essenziali, la delibera con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), la delibera con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, quella che incide sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, quella comunque invalida in relazione all’oggetto; devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione. La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni, perciò consigliamo questo pratico volume, che fornisce la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

1. Delibera nulla e annullabile

La tradizionale distinzione tra delibere nulle e annullabili sottende una serie di rilevanti differenze in ordine ai termini di impugnazione e alla natura e agli effetti della sentenza.

L’articolo 1137 c.c. disciplina l’impugnazione delle delibere approvate dell’assemblea di condominio e, dopo avere stabilito che le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini, dispone che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni.

Il termine decadenziale di cui all’art. 1137 c.c. vale infatti soltanto per l’impugnazione dei vizi di annullabilità, mentre la nullità della deliberazione può essere validamente contestata anche oltre i trenta giorni di legge.

Alla luce di quanto sopra può affermarsi che il condomino, dissenziente e presente, che non ha impugnato la delibera assembleare nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data della delibera, non può più impugnarla, ancorché un altro condomino, assente e contrario, sia ancora nei termini di impugnazione che decorrono dalla data di ricezione del verbale. Il condomino decaduto può ancora reagire nei confronti della delibera che ritiene illegittima?

2. Intervento adesivo autonomo del condomino

È altresì possibile intervenire a sostegno delle ragioni di una delle parti processuali, sempreché ve ne sia interesse. L’art. 105 c.p.c. consente a un soggetto, originariamente estraneo alla causa, di prendere parte ad essa intervenendovi volontariamente, se ritiene che da quella decisione possano essere lesi i propri diritti. Si parla di intervento adesivo autonomo (o litisconsortile) quando chi interviene faccia valere un proprio diritto nei confronti solo di alcune parti. La sua posizione, dunque, coincide con quella di altre parti già presenti nel processo, contrapponendosi ad altre. In un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell’art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo, con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza di una rinunzia agli atti o di un’acquiescenza alla sentenza ad opera del condomino attore originario ma solo se non decaduto dalla possibilità di impugnare la delibera: questa soluzione non è utile, quindi, per il condomino, dissenziente e presente, che non ha impugnato la delibera assembleare nel termine di decadenza di trenta giorni dalla data della decisione assembleare.



