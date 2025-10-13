Imposta sui servizi digitali: istituito il codice tributo 2700

Con la crescente digitalizzazione dell’economia, il legislatore italiano ha introdotto un’imposta specifica sui servizi digitali, disciplinata dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145/2018, successivamente modificata dalla legge n. 207/2024. Questo elaborato analizza l’istituzione del nuovo codice tributo per il versamento dell’acconto tramite modello F24, con particolare riferimento alla ridenominazione del codice “2700”, chiarendo gli aspetti operativi e normativi. Per approfondire su questi temi abbiamo pubblicato il volume Influencer e intelligenza artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, pensato per professionisti del diritto e della comunicazione, offre strumenti concreti per orientarsi tra rischi, adempimenti e normative

Scarica la risoluzione in PDF RIS_n_55_del_07_10_2025-1.pdf 317 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Contesto normativo

L’Imposta sui Servizi Digitali, introdotta in Italia con la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 35-50, L. 160/2019), è una misura ispirata alle linee guida internazionali dell’OCSE e dell’Unione Europea, finalizzata a tassare i ricavi generati da specifici servizi digitali prestati da grandi imprese, anche estere, che operano nel mercato italiano.

Questa imposta si applica a soggetti che, a livello consolidato, realizzano ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni derivanti da servizi digitali forniti in Italia. Tra i servizi rilevanti rientrano, ad esempio, la veicolazione di pubblicità online, l’intermediazione digitale e la trasmissione di dati raccolti da utenti italiani.

Il contesto si può rintracciare nella Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Introduzione dell’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax – DST), in linea con le raccomandazioni OCSE e le misure adottate da altri Paesi UE.) e nella Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Modifica e integrazione dei commi 21 e 22, con aggiornamenti volti a rendere il tributo più aderente alle evoluzioni del mercato digitale e agli obblighi fiscali europei). Per approfondire su questi temi abbiamo pubblicato il volume Influencer e intelligenza artificiale, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, pensato per professionisti del diritto e della comunicazione, offre strumenti concreti per orientarsi tra rischi, adempimenti e normative

FORMATO CARTACEO Influencer e intelligenza artificiale L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando l’influencer marketing, creando nuove opportunità ma anche sfide legali e operative. Questo volume, pensato per professionisti del diritto e del- la comunicazione, offre strumenti concreti per orientarsi tra rischi, adempimenti e normative.Attraverso un percorso approfondito, il libro analizza l’evoluzione storica del fenomeno, l’ascesa degli influencer virtuali e tutti gli aspetti legali relativi all’utilizzo dell’AI nella creazione di contenuti, nella scelta dei creator e nell’ottimizzazione delle campagne.Ampio spazio è dedicato agli strumenti normativi disponibili, con modelli contrattuali aggiornati e schemi di policy aziendali per social media e AI nel marketing digitale.Uno strumento utile per giuristi, professionisti della comunicazione e del digitale che vogliano comprendere e gestire i nuovi scenari del marketing algoritmico.Riccardo Lanzo, Founding Partner dello studio legale Lanzo & Partners e professore a.c. di Diritto del Digital & Influencer Marketing in European School of Economics. Presta assistenza a società nazionali ed internazionali ed è organismo di vigilanza in importanti società, occupandosi anche della redazione di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs n. 231/01. Assiste nella contrattualistica i più importanti Content Creators, Influencers, Agenzie di management e Centri media a livello internazionale con particolare focus su diritti d’immagine e tutela della proprietà intellettuale. Riccardo Lanzo | Maggioli Editore 2025 19.95 € Scopri di più

2. Natura dell’imposta sui servizi digitali

I soggetti passivi dell’imposta sono le imprese con ricavi globali consolidati superiori a €750 milioni e con ricavi derivanti da servizi digitali in Italia superiori a €5,5 milioni.

Dal punto di vista operativo, i soggetti passivi dell’imposta dovranno: utilizzare il codice “2701” per il versamento dell’acconto, da effettuarsi generalmente entro il 30 giugno dell’anno di imposta di riferimento; il codice “2700” per il versamento del saldo, da eseguire entro il 16 febbraio dell’anno successivo; indicare nel modello F24 l’anno di imposta di riferimento nella forma “AAAA”.

È fondamentale che le imprese interessate e i loro consulenti si adeguino tempestivamente a queste nuove indicazioni, per evitare irregolarità nei versamenti che potrebbero comportare sanzioni o contestazioni da parte dell’Amministrazione. Servizi interessati:

Intermediazione digitale



Veicolazione di pubblicità online



Trasmissione di dati raccolti da utenti su piattaforme digitali

Aliquota applicata:

3% sui ricavi imponibili generati in Italia.

3. Obblighi di versamento

L’imposta prevede il pagamento di un acconto annuale pari al 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

Scadenze: Acconto: 16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento

16 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento Saldo: 16 marzo

4. Istituzione del Codice Tributo per il Modello F24

Con la risoluzione n. 58/E del 9 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha Istituito un nuovo codice tributo per il versamento dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali: Codice tributo: 2700

2700 Denominazione aggiornata: “Imposta sui servizi digitali – Acconto – art. 1, commi da 35 a 50, legge n. 145/2018 e successive modificazioni”

5. Modalità di compilazione del Modello F24 Sezione: “Erario”

“Erario” Campo “codice tributo”: 2700

2700 Campo “anno di riferimento”: Indicare l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento (formato AAAA)

Indicare l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento (formato AAAA) Campo “importi a debito versati”: Indicare l’importo dell’acconto

Indicare l’importo dell’acconto Altri campi: Compilati secondo le istruzioni generali del modello F24

6. Finalità della ridenominazione del Codice 2700

Con la Risoluzione n. 48/E dell’11 ottobre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo specifico per il versamento dell’acconto dell’Imposta sui Servizi Digitali. Il nuovo codice, “2701”, deve essere utilizzato in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Erario”, per distinguere il pagamento dell’acconto dal saldo.

Questa distinzione consente una più precisa imputazione dei versamenti, facilitando le verifiche e il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, e offre maggiore chiarezza anche per i contribuenti e i professionisti incaricati della gestione fiscale.

Contestualmente, il codice tributo “2700”, precedentemente utilizzato genericamente per il versamento dell’intera imposta, è stato ridenominato per identificarne in modo specifico l’utilizzo ai fini del saldo dell’ISD.

Questa modifica risponde a un’esigenza di maggiore trasparenza e sistematizzazione: la presenza di due codici distinti – uno per l’acconto e uno per il saldo – consente di evitare errori materiali nei versamenti e di semplificare le operazioni di ravvedimento, compensazione e controllo. Chiarezza operativa: la nuova denominazione del codice tributo 2700 distingue chiaramente l’acconto dall’eventuale saldo, evitando confusioni nei versamenti.

la nuova denominazione del codice tributo 2700 distingue chiaramente l’acconto dall’eventuale saldo, evitando confusioni nei versamenti. Allineamento normativo: integra le modifiche introdotte dalla legge n. 207/2024, garantendo coerenza tra normativa e prassi amministrativa.

7. Considerazioni finali

L’introduzione di un codice tributo specifico per l’acconto DST contribuisce a: Migliorare la tracciabilità dei versamenti

Evitare errori nei pagamenti

Facilitare i controlli da parte dell’amministrazione finanziaria Le imprese interessate devono adeguare tempestivamente i propri sistemi contabili e amministrativi per garantire il corretto adempimento.

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!