Illecito ricalcolo di ripartizione delle spese sulla base di tabelle non ancora in vigore

1. La vicenda

In un caseggiato, la Corte d’Appello della città, in riforma della sentenza resa dal Tribunale, disponeva la revisione delle tabelle millesimali dell’edificio in questione (sentenza del 2018). A distanza di oltre due anni, l’assemblea deliberava la rielaborazione di tutti gli oneri condominiali ordinari e straordinari maturati tra il 2009 e il 2020 secondo le nuove tabelle millesimali imposte dalla sentenza della Corte d’Appello (delibera del 23.09.2020). Successivamente, l’assemblea dei condomini approvava il rendiconto al 31.12.2022 che contabilizzava le risultanze della rielaborazione degli oneri ordinari e straordinari dal 2009 al 2020 in base alle nuove tabelle (delibera del 23.03.2023).

Un condomino impugnava le delibere assembleari del 23.09.2020 e del 23.03.2023, chiedendo al Tribunale, in primo luogo, la sospensione dell’efficacia esecutiva delle decisioni adottate; l’attore sosteneva che la revisione delle tabelle millesimali non aveva effetto retroattivo; di conseguenza pretendeva che fosse dichiarata la nullità delle delibere e comunque fosse privato di ogni efficacia il consuntivo 2022; inoltre chiedeva che fosse ordinato al condominio la rielaborazione del rendiconto 2022, con esclusione del ricalcolo degli oneri maturati prima del passaggio in giudicato della sentenza resa dalla Corte d’Appello.

Si costituiva il condominio convenuto che contestava tutto quanto dedotto dall’attrice e precisava che la stessa attrice aveva prestato acquiescenza al dettato della delibera del 23.09.2020 non avendo impugnando la delibera successiva del 02.03.2022, con la quale si riconosceva ad un condomino il pagamento delle somme in esubero corrisposte a causa delle precedenti tabelle millesimali.

2. Ricalcolo di ripartizione delle spese sulla base di tabelle non ancora in vigore: la soluzione

Il Tribunale ha dato parzialmente ragione all’attore. Come ha notato lo stesso giudice l’attrice ha impugnato e censurato la delibera 23.09.2020 poiché era stato applicato un criterio di ripartizione basato su tabelle non in vigore (e, dunque, l’applicazione in concreto della tabella); di conseguenza, come ha notato il giudice palermitano, la prima delibera – che era solo annullabile e non nulla – è stata impugnata tardivamente, come tempestivamente eccepito dalla parte convenuta; secondo il Tribunale, però, la circostanza che l’attrice sia decaduta dall’impugnazione della delibera del 23-09-2020, certamente non ha impedito all’attrice di impugnare validamente la successiva delibera del 23.03.2023. Quest’ultima, così, è stata annullata. Il condominio, infatti, ha errato nell’utilizzare le nuove tabelle millesimali che si sarebbero dovute applicare solo alle ripartizioni delle spese successive al passaggio in giudicato della sentenza che modifica i valori millesimali.