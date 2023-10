Illecita ordinanza di demolizione pubblicata con dati segnalante

2. Le valutazioni del Garante



Preliminarmente, il Garante, da un lato, ha ricordato che, in base alla disciplina di protezione dei dati, dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e che si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Inoltre, il Garante ha ricordato che i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo nei casi previsti dalla legge e che, anche in tal caso, il titolare del trattamento è tenuto, comunque, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di minimizzazione dei dati.

Dall’altro lato, il garante ha ricordato l’esistenza di una normativa statale di settore che prevede che tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante pubblicazione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

La presenza di un obbligo di pubblicità a carico dell’Ente locale non può determinare che automaticamente questi possa diffondere on line i dati personali degli interessati coinvolti. Infatti, anche in presenza di un siffatto obbligo, l’Ente deve scegliere i dati personali che vengono inseriti negli atti pubblicati e verificare se sussistono i presupposti per oscurare dette informazioni.

A tal proposito, il garante ha ricordato che nelle linee guida lo stesso ha fornito specifiche indicazioni alle amministrazioni sulle cautele da adottare per diffondere i dati personali on-line in caso di pubblicazione dei medesimi sull’albo pretorio e nelle sezioni “archivio” dell’ente.

In particolare, nelle citate linee guida e espressamente previsto che, dopo che trascorso il periodo di tempo previsto per la pubblicazione degli atti e documenti nell’albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi.

Nel caso in cui gli enti locali vogliono continuare a mantenere nel proprio sito web istituzionale gli atti e i documenti pubblicati (ad esempio nelle sezioni “archivio”), devono apportare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali, mediante l’oscurazione nei documenti pubblicati dei dati e delle informazioni idonee a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati.

Nel caso di specie, il Garante ha ritenuto che la condotta posta in essere dal Comune viola la normativa in materia di privacy, in quanto il titolare del trattamento, anche dopo l’istanza presentata dal reclamante, non ha oscurato i dati personali contenuti nell’ordinanza in questione, continuando a diffonderli. La diffusione dei dati personali relativi al soggetto che ha effettuato la segnalazione di non conformità delle opere edilizie, infatti, viola il principio di minimizzazione, in quanto detti dati risultano non necessari, sproporzionati e non limitati rispetto alle finalità del trattamento (che è quello della trasparenza rispetto all’ordine amministrativo di demolizione di un’opera abusiva).

Lo stesso, ritiene il garante, può dirsi per quanto riguarda la diffusione dei dati anagrafici e di residenza del soggetto destinatario dell’ordine di demolizione nonché la notizia della segnalazione all’ordine del collegio dei geometri, in quanto si tratta di dati del tutto irrilevanti rispetto alla suddetta finalità del trattamento.

Infine, il garante ha rilevato che la pubblicazione dei suddetti dati risulta anche priva dei presupposti normativi idonea a renderla legittima, in quanto è ormai decorso il periodo di 15 giorni per la pubblicazione dell’ordinanza all’interno dell’albo pretorio.