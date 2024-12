Il Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 174, reca il Testo unico dei tributi erariali minori, con entrata in vigore al 29 novembre 2024. Tra le altre, ricomprende le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, quella sugli intrattenimenti, l’imposta sulle transazioni finanziarie e quella sui servizi digitali. Ai tre testi unici fiscali abbiamo dedicato l’articolo Materia tributaria e fiscale: in vigore i tre Testi Unici