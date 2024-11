Materia tributaria e fiscale: in vigore i tre Testi Unici

1. Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali



Il Decreto Legislativo 5 novembre 2024, n. 173 2 reca il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, ed è stato adottato in attuazione delle deleghe contenute nell’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). Il Governo era stato infatti delegato, nell’ambito di un’ampia delega per la riforma del sistema fiscale italiano, ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici. Tale termine era stato differito al 31 dicembre 2025. L’’intervento risulta di carattere meramente compilativo, con la conseguenza che, al netto di interventi volti ad aggiornare il testo o introdurre disposizioni di coordinamento, le disposizioni già vigenti sono state inserite nel testo unico senza modificarne la formulazione. Al contempo è stata disposta l’abrogazione espressa delle disposizioni da ritenersi superate o incompatibili. Il testo unico raccoglie e riproduce le norme vigenti relative alle sanzioni tributarie in un articolato che si sostituisce a: i principi generali contenuti nel decreto legislativo n. 472 del 1997, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo n. 471 del 1997, in materia di imposte dirette, dell’imposta sul valore aggiunto ed in materia di riscossione; le disposizioni sanzionatorie contenute nelle singole leggi d’imposta in materia di: registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone RAI; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, attualmente compendiate nel decreto legislativo n. 74 del 2000.