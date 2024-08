Il silenzio amministrativo – Scheda di Diritto

4. Eccezioni e limiti



Settori esclusi: come già menzionato, il silenzio-assenso non si applica in settori di particolare importanza pubblica. Qui è richiesta una decisione esplicita dell’amministrazione.

Necessità di risposta esplicita: in alcuni casi, il legislatore impone comunque una risposta esplicita da parte dell’amministrazione, anche nei casi di silenzio rigetto.