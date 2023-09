Il reato di maternità surrogata: ratio e questioni

1. La fattispecie e le problematiche strutturali



La maternità surrogata costituisce un delitto disciplinato dalla legge n.40/2004 all’art. 12 c. 6 il quale, prevede la punibilità di chiunque, in qualsiasi forma (reato a condotta libera) realizza, organizza o pubblicizza (alternatività delle condotte) tale pratica.

La prima questione problematica, è quella di individuare i soggetti attivi del reato. Non sorgono dubbi in relazione alle attività di organizzazione e di pubblicità, chiaramente rivolte a punire soggetti terzi rispetto alla coppia che si sottopone a tale pratica (medici-strutture sanitarie-società di intermediazione). Invece, la condotta di realizzazione non fornisce un dato univoco. In questo senso, ci si è chiesti se a fronte di tale locuzione possano essere ritenuti soggetti attivi del reato anche i genitori committenti. Sul punto vi sono due orientamenti contrapposti, basati sul grado di estensione del termine:

orientamento restrittivo per cui il soggetto che realizza la pratica può essere solo il medico; orientamento estensivo per cui possono essere puniti tutti i soggetti coinvolti (paradossalmente secondo tale interpretazione, se non vi fosse il limite del minimo pari ad un anno ex art. 10 c.p., sarebbe punibile anche la gestante).

Sulla base della voluntas legis e dall’interpretazione sistematica delle norme in materia, sembra preferibile l’orientamento estensivo. Infatti, appare decisivo il disposto del comma 8 dell’art. 12 il quale, non include la maternità surrogata tra i casi in cui non sono punibili l’uomo o la donna che si sono sottoposti alle pratiche di procreazione medicalmente assistita. Invero, il legislatore ha espresso una scelta chiara sul punto, perciò è esclusa la sussistenza di un vuoto normativo, secondo il quale è possibile procedere tramite analogia in bonam partem.

Altra questione problematica, sorge in merito alla punibilità dei genitori committenti per le condotte tenute all’estero. Invero, la Cassazione è intervenuta più volte sul punto, dichiarando la non punibilità per l’assenza di un legame concreto tra la decisione dei genitori committenti di recarsi all’estero e la realizzazione della condotta in tale luogo[1]. Infatti, secondo l’art. 6 c. 2, affinchè si configuri la giurisdizione penale italiana in Paese estero, è necessario che almeno parte della condotta (collegamento sostanziale, concreto) punita, si realizzi sul territorio italiano. Pur aderendo all’interpretazione estensiva del termine realizzare, questa non può essere comprensiva anche di una scelta che sul piano sostanziale non abbia prodotto alcuna esternazione penalmente rilevante in territorio italiano. E’ bene precisare, che il reato di maternità surrogata si considera consumato al momento della nascita (con l’effetto clamoroso di considerare il nato come l’offesa stessa), per cui rilevano tutte le azioni a questa connesse, che siano però manifestate sul piano fenomenico, nel rispetto del principio di materialità (diritto penale del fatto) e legalità[2] (conoscenza del precetto e prevedibilità delle conseguenze).

Per risolvere l’impasse del criterio della condotta, la miglior dottrina ha individuato la possibilità di configurare la responsabilità penale della coppia committente, attraverso l’ applicazione delle norme che disciplinano il concorso di persona nel reato. Infatti, data la difficoltà di provare il legame tra la decisione di recarsi all’estero per accedere alla maternità surrogata e la realizzazione della medesima, possono essere ritenute penalmente rilevanti tutte quelle azioni che si rendano partecipi dell’organizzazione di tale pratica, così come disposto dall’art. 110 c.p. (partecipazione al medesimo reato). Uno spunto interpretativo interessante ma, poco utile in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 9 c.p. c. I tale fattispecie non può trovare applicazione diretta, in quanto la soglia della punibilità è fissata nel minimo a 3 anni di reclusione e quest’ultima invece è punita nel massimo fino a 2 anni. Risultando applicabile solo in base al disposto del c. II del’art. 9 c.p., comunque si necessita della richiesta del Ministro della Giustizia e questa, fino ad oggi, non risulta essere mai stata rilasciata.

Per le ragioni appena esposte, non potendo normativamente e di fatto procedere con l’applicazione dell’art. 12 c. 6 l.40/2004, parte della giurisprudenza interna ha fatto ricorso alle fattispecie della dichiarazioni false in atti dello stato civile e dell’alterazione di stato civile, rispettivamente punite agli artt. 495 e 567 c.p. Sul punto, si ricorda che, ai sensi degli artt. 15, 17 e 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (c.d. ordinamento dello stato civile) le dichiarazioni di nascita devono “farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa”, con immediato inoltro all’autorità diplomatica o consolare competente, la quale trasmette gli atti all’ufficiale dello stato civile del comune italiano pertinente.

L’applicazione delle fattispecie penali appena richiamate, si basano sulla formazione dell’atto di nascita e sulla successiva trascrizione, in termini di veridicità delle dichiarazioni rese.

Si pensi al noto caso Paradiso-Campanelli[3]. La vicenda originava dal rifiuto di trascrivere, da parte dell’autorità italiana, l’atto di nascita, richiesto dai coniugi ricorrenti, relativo ad un bambino nato con pratica di gestazione per altri in Russia. Il rifiuto si basava sulla presunta violazione della legge Russa dalla cui autorità competente, era pervenuta in Italia, la notizia di commissione del reato di falso, per aver i committenti dichiarato di essere entrambi genitori del bambino, nonostante nessuno dei due avesse trasmesso, allo stesso, il proprio patrimonio genetico. In tale occasione, quindi, a rilevare non è la pratica in se, lecita in modo condizionato (la legge Russa prevede la liceità della pratica quando vi sia la trasmissione del 50% del patrimonio genetico della coppia) nel Paese estero, ma l’atto di nascita falso. L’unico parametro per fondare l’imputazione della responsabilità penale, in relazione ad un atto formato all’estero è la violazione della lex loci, così come disposto dall’art. 15 del DPR 396/2000 (elemento normativo richiamato).

In verità, nel leading case sopra riportato, facendosi applicazione della disposizione dell’art. 495 c.p. III co., si commise un errore di tipo strutturale. Infatti, sebbene sia il reato di dichiarazioni false in atti dello stato civile, che il reato di alterazione di stato civile siano finalizzati a tutelare la verità dello status filiationis rispetto all’evento nascita (favor veritatis ), le due fattispecie operano in momenti diversi. Nello specifico, le dichiarazioni false in atti dello stato civile, si riferiscono a qualsiasi tipo di dichiarazione che venga rilasciata in un momento successivo alla costituzione dell’atto di nascita. Le dichiarazioni false rilasciate al momento della costituzione dell’atto di nascita, infatti, rientrano nell’ambito applicativo della fattispecie dell’alterazione di stato civile. L’elemento discrimante consiste nella diversità degli effetti prodotti dalle dichiarazioni false, rispetto al momento della costituzione dell’atto di nascita. Si precisa che per verità, non si intende necessariamente la coincidenza delle dichiarazioni rese e la verità biologica ma, si intende la coincidenza tra quanto è ritenuto legittimo dalla legge e quanto realizzato prima e dichiarato dopo. In altre parole, la fattispecie dell’art. 567 c.p. in merito all’atto di nascita formato all’estero, deve essere interpretata sulla base del disposto dell’art. 15 del DPR 396/2000 e dunque, in base alle disposizioni previste dalla lex loci. Ne consegue che, nel caso in cui la maternità surrogata si svolga in un Paese dove questa è ammessa senza vincoli (nessuna disposizione sul legame genetico), anche quando la coppia committente non abbia fornito il proprio materiale genetico, a fronte della dichiarazione di essere i genitori del nato, il reato di alterazione di stato non potrà dirsi configurato. Per tanto, ciò che si tutela non è la verità biologica ma, la verità dello status filiationis secondo quanto disposto dalla legge del luogo in cui l’atto è formato, rispetto a quanto realizzato dalla coppia committente.

In merito all’applicabilità dell’art. 567 c.p. si richiama la recente pronuncia della Corte di Cassazione n.31409/2020 la quale, ha affermato che il delitto di alterazione di stato civile richiede una condotta ulteriore e diversa rispetto alla mera dichiarazione falsa, che sia in grado di fuorviare l’attività posta in essere dall’ufficiale di Stato civile. Simili condotte, non possono certo riferirsi alle dichiarazioni rese sic et simpliciter[4]. In sostanza, per la configurabilità dell’alterazione dello status filiationis punito dal c. II dell’art. 567 c.p. la condotta deve essere idonea a costituire uno status falso e perciò, è commessa necessariamente al momento della formazione dell’atto di nascita. Ne consegue che, qualunque dichiarazione falsa in merito allo stato giuridico di figlio che sia rilasciata in un momento diverso, integra l’ipotesi ex art. 495 c.p. e considerato che tutelano beni giuridici diversi, la verità dello status giuridico il primo, la fede pubblica il secondo e non essendoci coincidenza del fatto in astratto, si può affermare che non operi il principio di specialità, neanche basandosi sul criterio indiretto dell’assorbimento, mentre può configurarsi il concorso materiale (si esclude quello formale perchè le due condotte, come già affermato, per potersi configurare entrambe, devono necessariamente essere realizzate in momenti diversi e dunque con azioni diverse).

Da ultimo, proprio in relazione all’incertezza interpretativa appena evidenziata, si richiama il recente dibattito politico sulle proposte Carfagna e Meloni[5] che prevedono l’espressa punibilità delle condotte tenute all’estero da parte dei genitori committenti cittadini italiani (si precisa che la proposta Meloni, rivolta ad estendere la punibilità anche nei confronti dei non cittadini non ha trovato accoglimento, perchè anticostituzionale in quanto, per procedere in tal senso, si necessita del requisito della doppia punibilità), avendo come obiettivo quello di eliminare ogni sorta di equivoco. Proprio tale previsione, ha ricevuto recentemente l’approvazione della Camera mostrando, di fatto, la forte volontà politica nel continuare a ritenere la maternità surrogata una pratica incompatibile con i valori interni. A ben vedere, però, la recente proposta, approvata, nulla aggiunge in termini di rilevanza penale della fattispecie riferita ai genitori committenti, rispetto a quanto già possibile sulla base dell’applicazione del principio dell’ubiquità enunciato dal co. 2 dell’art. 6 c.p.

La proposta, dunque, interviene, in soccorso alle difficoltà probatorie, concretizzando il requisito richiesto per l’applicazione della sanzione penale in relazione al cittadino italiano che si trovi all’estero, previsto dal co.II dell’art. 3 c.p. e V dell’art. 7, nella parte in cui subordinano la punibilità, all’espressa previsione stabilita dalla fattispecie legale, superando in tal modo anche il limite del minimo di pena previsto dalla disposizione dell’art. 9 c.p. al co.1 e rendendo irrilevante la previsione dell’art. 9 al co. 2 che, per i reati il cui minimo di pena sia inferiore a tre anni, subordina la punibilità alla richiesta del Ministro della Giustizia.



