Il rapporto di lavoro nell’ordinamento giuridico italiano

1. Gli aspetti principali

Il rapporto di lavoro

In capo al lavoratore, c’è un’obbligazione strettamente personale che non ammette (salvo rare e peculiari eccezioni) l’adempimento da parte di sostituti o la cessione del contratto.

Il contratto di lavoro subordinato è un contratto di durata che prevede l’adempimento di obbligazioni continuative da adempiere nel tempo.

Il rapporto in genere è sottoposto a un patto di prova liberamente recedibile da entrambe le parti, che si pone come condizione risolutiva del rapporto lavoristico.

Decorso il periodo valgono le ordinarie tutele contro il licenziamento ad nutum del lavoratore.

Mansioni e cambiamenti

Spetta al datore di lavoro inquadrare il lavoratore secondo le disposizioni dei CCNL e di esercitare i poteri e le facoltà previste dalla legge, come ad esempio il potere direttivo, configurabile come potere giuridico perché determina le modalità dell’adempimento dell’obbligazione in capo al lavoratore, modalità che va seguita dal lavoratore, il quale è inadempiente anche se svolge un’attività prevista dal contratto (o dagli accordi collettivi) ma non indicata dal datore di lavoro al momento dell’esercizio del potere direttivo.

Il datore di lavoro ha anche la possibilità di controllare il comportamento tenuto dal lavoratore, nei limiti stabiliti dallo statuto dei lavoratori del 1970.

Il lavoratore, a seguito di esercizio unilaterale del potere del datore di lavoro (cosiddetto ius variandi, del quale all’articolo 2103 del codice civile), può essere adibito a mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, purché rientranti nel medesimo livello e categoria legale di inquadramento.

L’assegnazione a mansioni superiori comporta il diritto del lavoratore a percepire il trattamento retributivo corrispondente (superiore a quello originario) e, se si protrae per un periodo superiore a sei mesi (o per un periodo minore stabilito dai contratti collettivi applicabili), diviene definitiva. In caso d riorganizzazione aziendale, e di altre ipotesi previste dal contratto collettivo, il lavoratore può essere adibito anche a mansioni inferiori, purché rientranti nella medesima categoria legale secondo la classificazione dei lavoratori in Italia.

Altre ipotesi di modifica delle mansioni e dell’inquadramento sono ammesse anche al fine di conservare il posto di lavoro, di acquisire una diversa professionalità o di migliorare le condizioni di vita del lavoratore, ma solo mediante un accordo individuale stipulato in sede sindacale.

Luogo di lavoro

L’articolo 1182 del codice civile stabilisce che il luogo dell’adempimento delle obbligazioni è determinato nel contratto o dagli usi o, in mancanza, desunto dalla natura della prestazione o di altre circostanze.

Il luogo di lavoro può essere cambiato in modo unilaterale dal datore di lavoro.

Il potere non ha limiti se il trasferimento avviene nella stessa unità produttiva, può essere effettuato esclusivamente per ragioni “tecniche, organizzative o produttive” se avviene in diverse unità produttive.

L’orario di lavoro

L’orario di lavoro è disciplinato di solito dalla contrattazione collettiva, nonostante l’articolo 36 della Costituzione stabilisca il principio dei limiti dell’orario di lavoro, da stabilire con legge.

La norma più recente a riguardo è il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro), che pone limiti all’orario fisso giornaliero, stabilendo che il lavoratore ha sempre diritto almeno a 11 ore di riposo ogni 24 ore.

L’orario settimanale si divide in normale (40 ore lavorative, sempre riducibili dalla contrattazione collettiva) e massimo (variabile a seconda della contrattazione collettiva. Il ricorso al lavoro straordinario è consentito nei limiti della disciplina sindacale e, ove manchi, soltanto col consenso del lavoratore per un massimo annuale di 250 ore.

La prestazione straordinaria è dovuta al datore in particolari situazioni di esigenza tecnica-produttiva che rendono impossibile l’assunzione di sltro personale o per cause di forza maggiore, grave pericolo e simili.

Il lavoro straordinario deve essere necessariamente retribuito con una maggiorazione del salario prevista dai contratti collettivi, sostituibile o integrabile soltanto da riposi aggiuntivi.

Riposi, ferie e festività

Ogni lavoratore ha diritto a un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive.

Il lavoratore ha diritto a pause di non meno di 10 minuti durante l’attività lavorativa per occupazioni che richiedono più di 6 ore di lavoro.

Il riposo settimanale deve essere concesso ogni 7 giorni, durare almeno 24 ore consecutive e in coincidenza con la domenica.

Il concetto ha origini remote ed è stato formato in seno alle tradizioni cristiane in cui la domenica era il giorno dedicato alla preghiera.

Sia l’articolo 36 della Carta Costituzionale sia l’articolo 2109 del codice civile parlano di diritto del lavoratore al riposo.

La dottrina ha avuto modo di evidenziare come non si tratti di un vero e proprio diritto del lavoratore ma che sia più corretto parlare di limiti della prestazione.

Se la stessa venga prestata quindi di domenica dovrà essere applicabile la disciplina dell’articolo 2126 del codice civile con conseguente obbligo per il datore ad erogare una doppia retribuzione. Discorso analogo può essere fatto per le ferie.

È ammesso lo spostamento del giorno di riposo a un altro giorno settimanale soltanto per attività che non possono essere sospese la domenica, ma in tal caso il lavoratore deve godere delle maggiorazioni.

La legge prevede 11 festività infrasettimanali, disciplinando anche il trattamento economico nel caso non vengano godute o coincidano con la domenica o con il giorno destinato al riposo settimanale.

Le ferie, che hanno un carattere ricreativo/ricostitutivo, per legge devono essere almeno di quattro settimane.

Il lavoratore ha il diritto prendere 2 settimane continuative di ferie, ed il dovere di concordare le proprie ferie col proprio datore di lavoro, per cercare di conciliare le esigenze di riposo con le esigenze di produttività/operatività dell’azienda.

Le ferie sono incompatibili con lo stato di malattia del lavoratore e non possono essere godute durante il preavviso di licenziamento.

Il lavoratore non può rinunciare alle ferie pagate, fatta salva la possibilità di utilizzare due settimane di ferie nell’anno di maturazione ed accantonare i giorni rimanenti di ferie per l’anno successivo.

Potere disciplinare

In caso di violazione, da parte del lavoratore, dei doveri di osservanza e diligenza richiesti nella sua attività lavorativa, del dovere di fedeltà e a causa di ogni inadempimento relativo all’obbligazione lavorativa, il datore di lavoro può predisporre di un potere disciplinare.

L’articolo 2106 del codice civile pone due limiti all’esercizio di questo potere, le sanzioni possono essere irrogate in caso di effettivo inadempimento dell’obbligazione lavorativa e devono essere proporzionate.

L’esercizio di questo potere è condizionato dall’adozione nell’azienda di un codice disciplinare aziendale, con le infrazioni ben evidenziate e a ogni infrazione la relativa sanzione.

Il documento va portato a conoscenza dei lavoratori.

La multa non può essere superiore a quattro ore di retribuzione e la sospensione dal lavoro a dieci giorni.

Le sanzioni non possono mutare definitivamente il rapporto di lavoro.

