Il Mostro di Modena – Una trilogia giudiziaria italiana

Nel decennio intercorrente tra il 21 agosto 1985 e il 3 gennaio 1995, nella provincia di Modena furono commessi almeno otto femminicidi, ma tra gli studiosi vi è chi giunge ad ipotizzare addirittura dieci omicidi d’autore. Il profilo vittimologico restituisce l’immagine di donne quasi tutte prostitute o tossicodipendenti. Le vittime furono, nella larga maggioranza dei casi, ritrovate nude o seminude. Il modus operandi ricorrente fa supporre l’esistenza di un disegno criminoso attribuibile ad uno, o più, serial killer. Difatti, la maggior parte dei cadaveri ritrovati mostra segni di violenza sessuale, strangolamento, lesioni da oggetti contundenti o coltellate. I medici legali e gli inquirenti suggeriscono altresì l’ipotesi che in molti casi le ragazze siano state adescate con la promessa di dosi di droga quale “prezzo” della prestazione sessuale. Da ciò si desume che il motivo della sottrazione della borsetta delle vittime non sia probabilmente da riconnettere allo scopo di lucro, considerato il valore di mercato degli stupefacenti offerti, quanto piuttosto alla volontà di conservare un oggetto feticcio. I corpi sono stati perlopiù rinvenuti in aree periferiche o in zone isolate, ad esempio: edifici abbandonati, fossi e canali della campagna modenese. Questo può denotare una certa familiarità dell’omicida con i luoghi di interesse.

2. Criminogenesi del caso



Tra i fattori sociali, va senza dubbio segnalato lo stato socioeconomico delle vittime, connotato da grave marginalità sociale e ristrettezza economica, che, congiuntamente alla carenza di supporto istituzionale, ha facilitato la realizzazione dell’intento omicidiario. In seconda istanza è utile considerare, nei fattori ambientali, la particolare conformazione urbanistica dei luoghi della provincia di Modena, come la fornace dismessa di Baggiovara, il bosco di Formigine o le cave di San Damaso, ove sono stati ritrovati i cadaveri: la bassa attività di sorveglianza e lo scarso afflusso di passanti ha agevolato l’opera dell’omicida. In accordo con la bipartizione di Hickey, pare dunque trattarsi di un serial killer territoriale.

Infine, occorre affrontare la valutazione della dimensione psicologica dell’autore di reato, che in questa circostanza è particolarmente ardua. La difficoltà sorge, ovviamente, dall’assenza del soggetto da esaminare; il caso rientra perciò nella più tipica ipotesi di offender profiling. La profilazione criminale consiste nell’insieme di tecniche volte alla traduzione psicologica della semiologia delittuosa, ovvero rappresenta quel procedimento induttivo che, partendo da un fatto noto (ad esempio: segni, tracce, “firma” lasciate sulla scena del delitto dall’autore di reato) tende a ricostruire, a conoscere, un fatto ignoto (nello specifico: la ‘configurazione mentale’, o ‘visione del mondo’, dell’indagato). Si tratta dunque di un ragionamento inferenziale, il cui esito pertiene ad una matrice descrittivo-congetturale.

Stante la ripetitività della modalità omicidiaria esibita si può concludere che non si sia al cospetto né di un omicida seriale di tipo “organizzato” né classificabile come “disorganizzato”. Invero, il modus procedendi presenta elementi di commistione di ambedue le categorie. L’elezione del mezzo omicidiario, laccio o pugnale nella quasi totalità degli episodi, induce a ritenere che le azioni siano premeditate e l’omicidio non sia il risultato di un dolo d’impeto. La duplicità dell’arma impiegata può altresì lasciar supporre l’esistenza di un serial killer bicefalo, ossia che il ‘mostro’ sia più propriamente costituito da una coppia di soggetti che agisce di concerto. Questo aiuterebbe a spiegare, da un lato, l’unitarietà della preferenza vittimologica e, dall’altro, l’alterità dello strumento offensivo utilizzato.

La preparazione delle dosi di droga da elargire, la cura nella scelta dei luoghi e delle tempistiche, il furto post-mortem della borsetta della vittima, appaiono dunque come le fasi di un macabro rituale premeditato, studiato e calcolato nel dettaglio. L’inesatto occultamento dei cadaveri nonché la presenza di numerosi indizi sulla scena criminis fa parimenti propendere per un pattern comportamentale connotato da alcuni fattori disorganizzati. Tuttavia, è opportuno precisare che questi elementi di apparente caoticità potrebbero rappresentare una decisione ponderata dell’omicida. Tale linea interpretativa può essere corroborata dal fatto che l’autore dei crimini non si sia mai interessato di smentire pubblicamente, in nessuna forma, l’epiteto di “mostro” affibbiatogli dai media. Ciò potrebbe supportare l’idea che il soggetto tragga in qualche modo godimento dalla notorietà, dalla fama, e che il riconoscimento della paternità dell’opera omicidiaria lo diverta o gli sia comunque di giovamento. L’atto di denudare, completamente o parzialmente, la vittima, può in questo senso simboleggiare una malcelata volontà di potenza dell’omicida. La possibilità di restare nascosto, nell’ombra, e al contempo la capacità di guadagnarsi visibilità mettendo in mostra l’intimità altrui senza deturparla, l’abilità nello spogliare l’altro della sua riservatezza in funzione del proprio gusto e arbitrio, porta a pensare ad una personalità narcisistica di tipo covert.