Il Cram Down – Scheda di Diritto

Il cram down è un istituto giuridico di origine anglosassone, utilizzato nel contesto delle procedure di ristrutturazione del debito e delle crisi d’impresa. Esso consente al tribunale di approvare un piano di ristrutturazione o un accordo nonostante l’opposizione di una o più classi di creditori dissenzienti, a condizione che siano soddisfatti specifici requisiti normativi. In Italia, il cram down è stato progressivamente recepito nell’ordinamento con l’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e successive modifiche, in linea con le direttive europee sulla ristrutturazione preventiva.

Il termine “cram down” deriva dal verbo inglese “to cram” (forzare) e “down” (giù), indicando l’imposizione di una decisione non condivisa da tutte le parti interessate. L’istituto mira a bilanciare i diritti dei creditori con l’obiettivo di salvaguardare l’impresa come entità economica, evitando soluzioni distruttive come il fallimento.

2. Disciplina normativa italiana



Nel sistema italiano, il cram down trova applicazione in diverse procedure, come il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e la composizione negoziata della crisi. Le sue modalità di applicazione variano a seconda dello strumento utilizzato.



a) Concordato preventivo

Nel concordato preventivo, l’art. 112 del Codice della crisi stabilisce che il tribunale possa approvare il piano anche senza il consenso di una o più classi di creditori, purché:

il piano sia stato approvato da almeno una classe di creditori non subordinati;

le classi dissenzienti non ricevano un trattamento peggiore rispetto alle altre;

sia rispettato il principio della parità di trattamento all’interno delle classi.

Questo meccanismo garantisce che il piano sia economicamente equilibrato e non penalizzi ingiustamente una parte dei creditori.



b) Accordi di ristrutturazione dei debiti

Per gli accordi di ristrutturazione, il cram down consente l’omologazione anche senza l’adesione unanime dei creditori, a condizione che i creditori dissenzienti siano comunque soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.