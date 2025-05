L’IA sul posto di lavoro: le linee guida del ministero in consultazione

Il volume analizza le principali figure di professionisti in senso stretto (avvocati, notai, medici, commercialisti, ingegneri), unitamente a quelle di soggetti pubblici che, di regola, giudicano le loro condotte (magistrati) e di alcuni ausiliari del giudice (CTU) o soggetti preposti alla deflazione del contenzioso (mediatori).Ogni capitolo è dedicato ad una figura professionale specifica ed il filo conduttore, che li attraversa, è dato dalla fiducia e dall’affidamento sottesi al rapporto interumano da cui origina il rapporto professionale.Gli algoritmi e le istruzioni di condotta impartite agli strumenti di Intelligenza Artificiale sono la frontiera su cui si misura la profonda trasformazione delle professioni, che è in atto. Per tutte le figure analizzate, l’Altro è innanzitutto il Cliente, il Paziente, l’Assistito, oltre che naturalmente il Collega, la Controparte, il Consulente Tecnico d’Ufficio, l’Ausiliario e così via.La reciprocità è indicata come il faro, con cui illuminare il percorso delle professioni in un momento di cambiamento e ridefinizione.L’opera offre, in modo pratico, un’analisi sistematica e comparativa dei diversi regimi risarcitori e sanzionatori operanti tra professionisti con riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali. Francesca ToppettiEsperta in responsabilità professionale e diritto sanitario, avvocato cassazionista, è coordinatrice del Dipartimento Intelligenza Artificiale e Responsabilità in Sanità della UMEM. Membro del Consiglio Direttivo dell’Unione Europea per la Tutela dei Diritti dell’Uomo e componente della Commissione Responsabilità Professionale Sanitaria istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Autrice di numerose pubblicazioni e volumi, è relatrice in convegni e congressi in materia di responsabilità civile, tutela dei diritti della persona e conciliazione stragiudiziale delle liti. Si occupa di filantropia ed è Direttore Generale di Emergenza Sorrisi ETS.

6. Conclusione: il lavoro non è (ancora) un algoritmo



L’automazione intelligente nel mondo del lavoro è ormai una realtà consolidata, che non possiamo più trattare come una tendenza futura o come un fenomeno marginale. Dagli algoritmi di selezione del personale agli strumenti predittivi per la gestione della produttività, l’intelligenza artificiale ha iniziato a trasformare silenziosamente le dinamiche occupazionali, le relazioni organizzative e persino la percezione stessa del valore umano nel contesto lavorativo.

Ma efficienza e innovazione non possono sostituire la dignità, la relazione, la complessità che da sempre contraddistinguono il lavoro umano. Non tutto ciò che può essere automatizzato deve necessariamente esserlo. E soprattutto, non tutto ciò che è misurabile è significativo, così come non tutto ciò che è ottimizzabile è giusto.

Le Linee guida del Ministero del Lavoro, e la consultazione pubblica che le accompagna, rappresentano oggi una occasione cruciale: quella di partecipare attivamente alla definizione di un modello di governance dell’intelligenza artificiale che non sia calato dall’alto né lasciato interamente alle logiche del mercato e agli sviluppatori di software.

Un modello che tenga conto delle esigenze delle imprese, certo, ma anche — e soprattutto — dei diritti fondamentali dei lavoratori, della pluralità delle esperienze professionali, della centralità della persona nei processi decisionali.

Perché il lavoro è molto più della somma delle sue prestazioni: è identità, riconoscimento, relazione sociale, sviluppo personale. E nessun algoritmo, per quanto sofisticato, può davvero comprenderne tutte le sfumature.

Per ora, il lavoro resta fatto di persone. Di biografie, emozioni, fragilità, intuizioni. Di conflitti e mediazioni, di errori e apprendimento. L’algoritmo è già alla porta — e sarebbe miope negarlo. Ma tocca a noi decidere se lasciarlo entrare come strumento a servizio della persona o come sistema che ne assorbe le funzioni, le scelte, il senso.

Se oggi non fissiamo con chiarezza i principi di trasparenza, proporzionalità, supervisione umana e partecipazione, rischiamo domani di trovarci a discutere non di come usare l’IA nel lavoro, ma di come ripristinare il ruolo dell’umano in processi già interamente automatizzati.

Per questo è essenziale che le imprese, i sindacati, gli esperti e la società civile colgano questa fase di consultazione come uno spazio di democrazia sostanziale, in cui portare la propria voce, le proprie preoccupazioni e soprattutto la propria visione.

Perché il futuro del lavoro non è scritto nel codice sorgente di un algoritmo, ma nella nostra capacità di decidere oggi che tipo di lavoro vogliamo domani.