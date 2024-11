Graduatorie concorsi enti locali: confermata la durata di due anni

Il Tar Campania, sezione III, con la sentenza n. 1792/2024, si è pronunciato in merito ad un mancato coordinamento tra il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (di seguito anche “TUPI”) e il Decreto legislativo del 18 agosto del 2000, n. 267 (di seguito anche “TUEL”).

In particolare, l’articolo 91, comma 4, del TUEL rubricato “assunzioni” rileva che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili”. Pertanto, con tale disposizione, la durata delle graduatorie per gli enti locali è di tre anni dalla data di pubblicazione della stessa.

In tema, invece, l’articolo 35, comma 5-ter, del TUPI dispone che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”.

Pertanto, si crea una problematica relativamente a quale norma prevalga in tema di durata delle graduatorie dei concorsi banditi dagli enti locali.

1. La durata biennale delle graduatorie di concorso

In tema, è intervenuta la sentenza del Tar Campania, sezione III, n. 1792/2024. Nel caso specifico, la parte ricorrente ha, tra l’altro, rappresentato che il Comune di Carmignano, detentore della graduatoria di provenienza per la selezione cui aveva originariamente partecipato la ricorrente, ha comunicato lo specifico diniego alla cessione della richiamata graduatoria sulla scorta della sopravvenuta nota protocollata presso il Comune di Ercolano con prot. n. 17265 del 20 marzo 2023. Ha, inoltre, aggiunto che tale graduatoria di provenienza, approvata dal Comune di Carmignano con determina dirigenziale n. 113 del 19 agosto 2020, risulterebbe decaduta, per scadenza del termine biennale massimo di efficacia, in data 19 agosto 2022.

La parte ricorrente, invece, sostiene che tale scadenza biennale della graduatoria sarebbe immotivata e illegittima in quanto la validità biennale non riguarderebbe gli enti locali per le quali rimarrebbe ferma la disciplina contenuta nell’art. 91, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede il termine triennale per l’utilizzo della graduatoria. Ne conseguirebbe l’illegittimità dell’impugnata delibera nella parte in cui dalla ritenuta scadenza del termine biennale di utilizzazione della graduatoria ne discende “la insussistenza ab origine delle condizioni per la partecipazione alla predetta selezione da parte della istante”.

Secondo il Tar Campania, devono ritenersi infondate le censure con cui la parte ricorrente, in riferimento alla decadenza "per scadenza del termine biennale massimo di efficacia" della graduatoria di provenienza, approvata dal Comune di Carmignano con determina dirigenziale n. 113 del 19 agosto 2020 e scaduta in data 19 agosto 2022, sostiene che tale scadenza biennale della graduatoria sarebbe illegittima richiamando la disciplina contenuta nell'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede il termine triennale per l'utilizzo della graduatoria.

