Concorso pubblico: l’idoneo non vincitore non ha diritto all’assunzione

2. L’ordinanza n. 26824 del 16 ottobre 2024 della Corte di Cassazione



In merito al diritto all’assunzione dell’idoneo non vincitore, rileva la recente sentenza delle Corte suprema di Cassazione[1] che ha ribadito che il candidato idoneo non vincitore non può vantare tale diritto all’assunzione.

In particolare, nella sentenza il ricorrente aveva partecipato ad un concorso per il reclutamento n. 162 dirigenti presso il Ministero delle Finanze, bandito con D.M. del 2 luglio 1997. Nello specifico, essendosi rese nel tempo vacanti altre posizioni dirigenziali il ricorrente, dopo aver invitato inutilmente il Ministero ad avvalersi dello scorrimento in luogo all’espletamento di una nuova procedura concorsuale, si rivolse al Tribunale di Campobasso per chiedere l’accertamento del proprio diritto all’assunzione con inquadramento della qualifica dirigenziale.

Il Tribunale respinse la domanda, ritenendo non più efficace, erroneamente, la graduatoria del concorso bandito nel 1997 e, dato l’esito negativo, il ricorrente si rivolse alla Corte d’Appello che, però, rilevò un difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, con sentenza che venne cassata con rinvio alla Corte di Cassazione.

Riassunto il processo dinanzi alla Corte d’Appello di Campobasso, la domanda venne respinta nel merito, avendo il giudice del rinvio negato che il partecipante risultato idoneo non vincitore possa vantare un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria.

La Corte d’Appello di Campobasso ha statuito che il concorrente idoneo non vincitore non vanta un diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria, il quale rimane una scelta discrezionale in capo all’amministrazione e che, inoltre, l’indizione di nuovi concorsi, non dimostra e non surroga la volontà di coprire i nuovi posti resisi vacanti mediante lo scorrimento.

L’inefficacia sopravvenuta della graduatoria era stata erroneamente ritenuta dal Tribunale di Campobasso nella sentenza di primo grado. Viceversa, la Corte d’Appello non ha ribadito tale impostazione ma ha negato il diritto del concorrente idoneo non vincitore allo scorrimento graduatoria, proprio sul presupposto che quest’ultima fosse ancora efficace.



