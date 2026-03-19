Dal 13 maggio 2026 i concessionari dovranno garantire il rispetto del limite di 100 euro settimanali per i flussi non tracciabili. Operativa la piattaforma di test per l’adeguamento dei protocolli informatici. L’iter di riforma del comparto del gioco online a distanza segna uno step cruciale nel monitoraggio dei flussi finanziari. Con l’attivazione degli ambienti di test per i concessionari, partita il 16 marzo, prende corpo il sistema di controllo sulle ricariche effettuate presso i Punti Vendita Ricariche (PVR), preordinato a bilanciare l’utilizzo del contante con le esigenze di antiriciclaggio e trasparenza. Per l’approfondimento, consigliamo il volume Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, una guida completa a professionisti e realtà che operano per la tutela del consumatore.
Indice
1. La riforma del D.Lgs. n. 41/2024
Il fondamento giuridico è rappresentato dal Decreto Legislativo n. 41/2024, emanato in attuazione della delega fiscale. L’articolo 12 di tale decreto ha introdotto una struttura maggiormente rigida per la gestione dei conti gioco, prevedendo, peraltro, l’istituzione di un apposito albo telematico per i PVR, con quota di iscrizione annuale fissata a 100 euro, nonché l’obbligo di identificazione certa del titolare del conto prima di ogni operazione. La ratio della norma è ricondurre il gioco online a flussi finanziari interamente tracciabili, riducendo le zone d’ombra storicamente legate all’intermediazione fisica. Per l’approfondimento, consigliamo il volume Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, una guida completa a professionisti e realtà che operano per la tutela del consumatore.
Gioco d’azzardo patologico e sovraindebitamento
Il gioco d’azzardo patologico incide in modo sempre più rilevante sulla vita delle persone, generando situazioni di sovraindebitamento che richiedono risposte giuridiche, sanitarie e sociali coordinate. Il volume, fascicolo di 75 pagine della collana «Soluzioni di Diritto», offre una guida completa a professionisti e realtà che operano per la tutela del consumatore, dall’analisi del disturbo fino agli strumenti concreti per uscire dal debito di gioco. – Inquadramento chiaro del Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P.) sotto il profilo clinico, psicologico, sociale e giuridico, con attenzione alla storia del fenomeno e alla sua diffusione tra i giovani in Italia e in Europa.- Analisi interdisciplinare dei risvolti sanitari e dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, con approfondimenti curati da esperti dei servizi sociosanitari.- Esame sistematico delle soluzioni al sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente, alla luce della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale.- Approfondimento sul passaggio dalla “meritevolezza” all’assenza di colpa grave e sulla centralità del concetto di inesigibilità della prestazione, con un approccio costituzionalmente orientato ai diritti dei soggetti sovraindebitati.- Focus sul ruolo delle associazioni dei consumatori, degli sportelli territoriali, dei Comuni, delle ASL e dei Ser.D. nei percorsi di aggancio, cura e riabilitazione economico-sociale del giocatore.- Approfondimento sulla prevenzione del sovraindebitamento da gioco, sull’educazione finanziaria e su progetti dedicati quali “P.I.N. for Life”.- Formulari operativi (proposta di ristrutturazione dei debiti, atti di liquidazione controllata, istanze di esdebitazione, ricorso per nomina di amministratore di sostegno) per tradurre subito in pratica le soluzioni illustrate.- Contenuti aggiuntivi online e formule incluse, per disporre di uno strumento di lavoro aggiornato e facilmente consultabile. In un contesto in cui il G.A.P. e il sovraindebitamento sono in costante crescita e oggetto di continui interventi normativi, disporre di un fascicolo agile, aggiornato e corredato di modelli operativi è decisivo. Acquista ora questo volume della collana «Soluzioni di Diritto» per gestire in modo efficace i casi di debito da gioco, offrendo ai tuoi assistiti un percorso reale di uscita dalla crisi e di piena riabilitazione economico-sociale.
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2. Deroga dei 100 euro e limite al contante
Nonostante la regola generale imponga l’impiego di strumenti di pagamento elettronici preventivamente validati dal concessionario, il legislatore ha previsto una specifica deroga per le ricariche presso i punti vendita fisici:
- limite quantitativo: è consentita la ricarica in contanti, ovvero con ulteriori strumenti non preventivamente dichiarati, entro il limite massimo complessivo di 100 euro settimanali per singolo conto gioco;
- obbligo di tracciabilità: qualsiasi operazione eccedente soglia siffatta deve avvenire esclusivamente tramite metodi di pagamento tracciabili e già associati al profilo del giocatore.
3. “Messaggio 6.3 V3” e le scadenze tecniche
Per rendere operativo il tetto, l’ADM ha disposto una novella del protocollo di anagrafe dei conti di gioco (PACG). In dettaglio, è stato effettuato un update sul messaggio tecnico 6.3 V3 – Movimentazione conto di gioco, al fine di consentire ai sistemi dei concessionari di riconoscere e comunicare all’Anagrafe Tributaria le ricariche effettuate in contanti tramite il campo “ID PVR”. La timeline verso la piena operatività risulta così articolata:
- 5 marzo 2026: apertura dell’ambiente di test per i sistemi informatici.
- 16 marzo 2026: passaggio all’ambiente di esercizio per la fase sperimentale.
- 13 maggio 2026: decorrenza dell’obbligo di adeguamento definitivo; da questa data i concessionari saranno legalmente responsabili del blocco delle ricariche in contanti oltre la soglia dei 100 euro.
- 13 novembre 2026: entrata in vigore d’insieme delle nuove regole del gioco online.
4. Profili di responsabilità per i concessionari
L’implementazione di tali filtri informatici rappresenta uno snodo cruciale per la tutela legale degli operatori. Fino a oggi, l’assenza di uno strumento tecnico centralizzato rendeva difficoltoso il monitoraggio puntuale del superamento della soglia, esponendo i concessionari al rischio di sanzioni e contestazioni a opera della Guardia di Finanza. Col nuovo sistema, l’onere di garantire il rispetto del limite settimanale graverà in modo diretto sulle misure informatiche del concessionario, automatizzando l’iter di controllo.
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