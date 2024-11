Gestione e messa a reddito del patrimonio immobiliare dello Stato

1. Gestione dei contratti di locazione e degli atti di concessione: contesto di riferimento e quadro giuridico



Ebbene, in linea generale, le concessioni e le locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato conseguono all’esperimento di procedure ad evidenza pubblica e – solo in via eccezionale – per mezzo della trattativa privata, rispettando, in ogni caso, i principi di trasparenza dell’azione amministrativa.

In via incidentale, infatti, è possibile procedere alla trattativa privata nelle sole ipotesi tassativamente indicate dalla legge; tra queste, la normativa italiana, riconosce la circostanza in cui un soggetto sia già concessionario o locatario di un bene immobile pubblico e chieda l’affidamento (in concessione o in locazione) di altro bene costituente pertinenza dello stesso, quando è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto, ovvero, nell’ipotesi di rinnovo dell’atto di concessione o locazione.

È, altresì, il legislatore a individuare oltre le ipotesi, anche le tipologie di beni che possono formare oggetto di locazione e concessione. Si pensi, tra i tanti, ai beni di proprietà dello Stato non suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non oggetto di programmi di valorizzazione e dismissione, non coinvolti nelle procedure di conferimento a Patrimonio dello Stato e non inseriti in elenchi di beni dismissibili ai sensi dell’art. 3, co. 112, della L. n. 662 del 1996.

Per quanto concerne la durata temporale di validità dei contratti di concessione e locazione immobiliare, la legge individua il termine ordinario di anni sei e, in via eccezionale, quello di anni diciannove nell’ipotesi in cui vi sia obbligo di eseguire consistenti interventi edilizi in tempi prestabiliti o si ravvisi l’opportunità in relazione alle caratteristiche ed alla tipologia di utilizzo. Ai fini della determinazione del canone da applicare, il D.P.R. n. 296 del 2005, ammette l’applicabilità di un canone di libero mercato (conseguente a procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del contraente o, nei casi residuali, a seguito di trattativa privata), agevolato (in favore di determinate categorie di soggetti, tra cui enti ecclesiastici, enti parco nazionali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e associazioni di promozione sociale, istituzioni, fondazioni e associazioni non aventi scopo di lucro) e gratuito in favore di determinate categorie di soggetti per il perseguimento delle relative finalità istituzionali. Nel dettaglio, per quanto attiene alle concessioni e locazioni a canone agevolato in favore di Regioni ed Enti locali, si sottolineano le novità introdotte dall’art. 1 della legge finanziaria del 2007; al riguardo, il legislatore ha, infatti, previsto che la durata delle concessioni e delle locazioni possa essere stabilita, in deroga all’ordinaria durata massima, in anni cinquanta qualora i predetti enti si obblighino ad eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose. Allo stesso modo, preme soffermare l’attenzione su quei beni immobili confiscati e mantenuti al patrimonio dello Stato che, nel caso in cui la loro destinazione avvenga in favore di enti pubblici, e quindi di Amministrazioni statali, Agenzie fiscali, Università statali, la disciplina del godimento risulterebbe potenzialmente riconducibile ad un utilizzo sia a titolo gratuito che oneroso.



Potrebbero interessarti anche: