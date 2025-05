Gareggiare in velocità con veicoli a motore: cosa comporta?

FORMATO CARTACEO

Il Codice della Strada in formato tascabile è pensato per essere uno strumento pratico e maneggevole per chi ha la necessità di consultare il testo codicistico in modo semplice ed immediato.Il testo riporta tutto l’articolato del Codice della Strada con in calce:› le note di vigenza,› le disposizioni più rilevanti del regolamento di esecuzione,› la decurtazione dei punti,› le pronunce di illegittimità costituzionale,› i rinvii alle singole norme complementari essenziali di diritto sostanziale e processuale riportate nella seconda parte.Ne deriva un testo analitico, idoneo a suscitare l’interesse di chi, a vario titolo, abbia interesse a gestire l’intera procedura stradale: accertamento, contestazione, notifica, pagamento in misura ridotta, tutela in sede amministrativa, tutela in sede giurisdizionale sia civile che penale.Uno strumento indispensabile per avvocati, magistrati, docenti, funzionari ministeriali e prefettizi, assicuratori e per tutti i cittadini che vogliono approcciarsi alla disciplina stradale.Fabio PiccioniAvvocato, Patrocinante in Cassazione.

Fabio Piccioni | Maggioli Editore