Nuovo Codice della Strada: monopattini e altri dispositivi di micromobilità elettrica

L'art. 14 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, in vigore dal 14 dicembre, che reca "Modifiche in materia di monopattini e altri dispositivi", opera una diffusa rivisitazione normativa in materia di circolazione dei monopattini intervenendo sull'art. 1, commi 75 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019), che era stata già oggetto di novella col decreto-legge n. 121/2021. Prima dell'intervento operato dalla Legge n. 177, il pilastro normativo era costituito dall'articolo 75 della legge di bilancio 2020, dove si statuiva che: "I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti: a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019; b) assenza di posti a sedere; c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW; d) segnalatore acustico; e) regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies; f) la marcatura 'CE' prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006".

6. Obbligo di contrassegno identificativo



Il nuovo comma 75-vicies quater obbliga i proprietari dei monopattini a richiedere apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico dello Stato secondo le modalità previste da un decreto del MIT, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze. Tale decreto stabilisce, inoltre, il prezzo di vendita dei contrassegni, il cui gettito dovrà essere versato all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa da destinare a compensazione del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare alle campagne di educazione stradale nelle scuole (articolo 208, comma 2, codice della strada). Al competente dipartimento del MIT spetta di fissare i criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni, come anche i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche. Il MIT deve acquisire il parere del Ministero dell’interno, per assicurare la tutela degli interessi di ordine pubblico. Il medesimo dipartimento del MIT genera la specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto, tramite applicativo informatico dedicato. L’archivio nazionale dei veicoli (di cui all’articolo 225, comma 1, lettera b), codice della strada) mantiene informazione della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino alla medesima associata. Salvo che il fatto costituisca reato, la produzione o distribuzione abusiva dei contrassegni si sostanzia in illecito amministrativo sanzionato con le somme di cui all’art. 101, commi 5 e 6, del codice della strada. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile e il proprietario deve comunicare il cambio di residenza, ovvero di sede, in linea con le prescrizioni dell’articolo 97, comma 3-bis, codice della strada, in quanto compatibili. Sono sanzionate con la somma da 100 a 400 euro, ai sensi del comma 75-undevicies, come modificato:

la circolazione senza contrassegno;

la circolazione con contrassegno non visibile, contraffatto o alterato;

l’omessa comunicazione del cambio di residenza o di sede.

La medesima disposizione conferma la sanzione da 200 a 800 euro per la violazione della regola per cui i monopattini possono circolare solo se conformi a quanto stabilito nel decreto attuativo del MIT, aggiungendo che la stessa sanzione si applica in ipotesi di violazione dell’obbligo di dotazione di clacson, frecce e stop. Il comma 75-viciesbis, che rinvia per l’applicazione delle sanzioni agli artt. 194 e seguenti del codice della strada, viene novellato per includervi la menzione del comma 75-viciesquinquies in materia di obbligo assicurativo.