Furto merce: licenziamento disciplinare illegittimo se è scaduta

A cura di Avv. Davide Maria Testa c/o DLA Piper

È illegittimo il licenziamento disciplinare irrogato nei confronti di un lavoratore resosi autore di furto di merce – scaduta e di modico valore (due confezioni di carne) – rientranti nella fornitura del datore di lavoro.

Così ha statuito la Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento (n. 27695 del 25 ottobre 2024). Per approfondire la materia del lavoro subordinato, si consiglia il seguente volume, il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato

1. I fatti: licenziamento disciplinare per furto

La vicenda trae spunto dal licenziamento per giusta causa irrogato da una società a un proprio dipendente per aver – quest’ultimo – sottratto, appropriandosene, merce aziendale scaduta (due confezioni di carne).

La Corte d’appello di Palermo, in conferma della pronuncia di primo grado, ha accertato la illegittimità del licenziamento per “insussistenza del fatto addebitato” ed ha condannato il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

A supporto della propria decisione, la Corte territoriale ha ritenuto: da una parte, violato il principio di immutabilità della contestazione disciplinare in quanto, stando ai fatti in sentenza di Cassazione, la società avrebbe mutato gli addebiti disciplinari a seguito della contestazione, includendo altresì l’ulteriore “violazione di regole operative poste a garanzia delle corrette operazioni di discarico dei prodotti non più commerciabili in quanto avariati o scaduti“;

in ogni caso, illegittimo il licenziamento “in mancanza di fatti che potessero rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario“, trattandosi di sottrazione di merce scaduta e quindi “priva di ogni valore patrimoniale per l’azienda“. Oltre a quanto sopra, è stato altresì appurato che non vi fosse intenzionalità da parte del dipendente nell’infrangere le regole operative per le operazioni di discarico dei prodotti non più commerciabili; in proposito, infatti, durante i giudizi di merito, è emersa notevole incertezza sull’effettiva conoscenza delle istruzioni operative da parte del lavoratore.

Alla luce di tutto quanto sopra e considerata, dunque, l’inoffensività della condotta addebitata, “tale da ridurre, fino a neutralizzarla, la portata antigiuridica“, i Giudici d’Appello hanno applicato il regime della reintegra previsto dall’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970.

A fronte di tale sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione eccependo, tra le altre, che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che “non fosse stata fornita la prova della conoscenza della procedura di smaltimento degli scarti da parte del lavoratore“, nonostante la produzione di dichiarazioni testimoniali rese dal dipendente in questione nell’ambito di un altro procedimento giudiziale a carico di un collega.

Inoltre, a parer della società deve ritenersi sussistente “l’antigiuridicità del fatto posto in essere dal lavoratore“, il quale ben sapeva che “i prodotti scaduti venivano smaltiti all’interno del reparto stesso in appositi bidoni” e “non portati a casa dei singoli dipendenti al fine di smaltirli“. Per approfondire la materia del lavoro subordinato, si consiglia il seguente volume, il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato

FORMATO CARTACEO Il lavoro subordinato Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino. A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023 59.85 € Scopri di più