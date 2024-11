Principio di proporzionalità nel licenziamento disciplinare

Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.

3. Giusta causa e giustificato motivo soggettivo



L’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ulteriormente la distinzione tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo, due fattispecie spesso sovrapposte nei giudizi sui licenziamenti disciplinari. La giusta causa, come previsto dall’art. 2119 c.c., richiede una condotta di gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Il giustificato motivo soggettivo, invece, riguarda comportamenti meno gravi, ma comunque idonei a ledere la fiducia tra le parti, e consente al datore di recedere con preavviso.

Nel caso in esame, la Corte di Cassazione ha escluso che le condotte del lavoratore fossero riconducibili a una giusta causa o a un giustificato motivo soggettivo. L’accesso fuori turno era avvenuto in modo trasparente, con registrazione al tornello, e non aveva causato danni concreti né compromesso la sicurezza aziendale. Inoltre, il ritardo nell’uscita non era stato accompagnato da atti di violenza o di resistenza, rendendo sproporzionato il licenziamento.

In definitiva, i giudici sottolineano che, per giustificare un licenziamento, non è sufficiente dimostrare l’antigiuridicità della condotta: è necessario che questa presenti un livello di gravità compatibile con la sanzione espulsiva, valutata alla luce delle circostanze del caso concreto.