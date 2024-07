La Consulta torna sul Jobs act, i licenziamenti e le relative tutele

1. La sentenza 128 della Consulta



La Sezione lavoro di un primo Tribunale aveva censurato, sotto svariati profili, la disciplina predisposta dal d.lgs. n. 23/2015 per il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nella parte ove esclude la tutela reintegratoria nell’ipotesi in cui il giudice accerti l’insussistenza del fatto, diversamente da quanto statuito per il licenziamento disciplinare fondato su di un fatto contestato insussistente. La Corte costituzionale (sentenza n. 128) ha, per l’effetto, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d. repêchage). La Corte ha accolto le questioni sollevate in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 4 e 35 Cost. rilevando che, seppure la ragione d’impresa posta a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento non risulti sindacabile nel merito, il principio della necessaria causalità del recesso datoriale esige che il “fatto materiale” allegato dal datore di lavoro sia “sussistente”, sicché la radicale irrilevanza dell’insussistenza del fatto materiale prevista dalla norma censurata determina un difetto di sistematicità che rende irragionevole la differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo. La discrezionalità del legislatore nell’individuare le conseguenze dell’illegittimità del licenziamento non si estende, infatti, fino a consentire di rimettere questa alternativa a una opzione del datore di lavoro che, intimando un licenziamento basato su un “fatto insussistente”, lo qualifichi come licenziamento per giustificato motivo oggettivo piuttosto che come licenziamento disciplinare. Ha inoltre precisato che il vizio di illegittimità costituzionale non si riproduce se il fatto materiale, allegato come ragione d’impresa, sussiste sì, bensì non giustifica il licenziamento in quanto risulta che il prestatore di lavoro potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda. Discende che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata deve tener fuori la possibilità di ricollocamento del lavoratore licenziato per ragioni di impresa, non diversamente da come la valutazione di proporzionalità del licenziamento alla colpa del lavoratore è stata tenuta fuori dal licenziamento disciplinare fondato su un fatto insussistente. Quindi, la violazione dell’obbligo di repêchage attiverà la tutela indennitaria prevista dal comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23/2015.

