Francia: diritto all’aborto in Costituzione, una svolta per i diritti delle donne

Il 4 marzo 2024 ha segnato un momento storico per la Francia, poiché il Paese è diventato il primo al mondo a inserire il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza nella propria Costituzione . Questa modifica costituzionale è stata approvata con un ampio consenso da parte dei deputati e senatori riuniti a Versailles, con una votazione quasi unanime che ha sancito l’inclusione di questo diritto fondamentale nell’art. 34 della Costituzione . La modifica costituzionale prevede che “ la legge determina le condizioni in cui si esercita la libertà garantita alla donna di far ricorso ad un’interruzione volontaria della gravidanza ”. Ciò implica un riconoscimento del diritto delle donne francesi di scegliere liberamente sull’aborto.

4. Conclusioni



Inoltre, l’introduzione del diritto all’aborto nella Costituzione francese ha profonde implicazioni sulla politica interna del paese, promuovendo la protezione legale dei diritti delle donne, trasmettendo un messaggio sociale forte, alimentando il dibattito pubblico e consolidando il ruolo della Francia come pioniere nel riconoscimento di questo importante diritto.

La legalizzazione dell’aborto in Francia risale al 1975 con la legge Veil, che ha permesso alle donne di interrompere la gravidanza fino alla fine della 14a settimana o per motivi medici durante tutta la gravidanza.

Tuttavia, il diritto all’aborto è stato oggetto di dibattiti e controversie nel corso degli anni. La decisione di includere l’aborto nella Costituzione è stata influenzata dagli eventi internazionali, in particolare dalla revoca della sentenza Roe v. Wade negli Stati Uniti nel 2022, che ha eliminato il diritto federale all’aborto e ha permesso ai singoli stati di vietarlo o limitarlo.