Delibera CNF: obblighi 2024 di formazione per avvocati

2. La determinazione dei CFU e l’organizzazione dei corsi



In base alle precedenti decisioni, gli Ordini Territoriali hanno il potere di determinare i crediti formativi per gli eventi da loro organizzati o tramite le proprie Fondazioni, utilizzando la modalità FAD, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento CNF e dalla Commissione centrale per l’accreditamento della formazione.

Per agevolare la formazione degli iscritti, si è deciso di derogare a certi articoli del Regolamento, consentendo agli Ordini Territoriali e alle Associazioni Forensi di determinare i crediti formativi per gli eventi in modalità FAD, purché siano adottati strumenti di controllo per verificare l’identità dei partecipanti durante l’evento stesso.

Inoltre, gli esami per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e quelli tenuti dalle associazioni specialistiche potranno essere svolti anche a distanza, garantendo comunque il corretto svolgimento degli stessi.