Fondo patrimoniale e creditori: l’azione revocatoria

Il caso è nato a seguito di una procedura fallimentare in cui la curatela aveva ottenuto la revoca dell’ atto costitutivo di un fondo patrimoniale , ritenendo che il debitore avesse pregiudicato le ragioni creditorie. In particolare, la revoca mirava a eliminare il vincolo di destinazione imposto sui beni del fondo, consentendo alla curatela di procedere con l’esecuzione forzata. Tuttavia, alcuni beni inclusi nel fondo erano stati successivamente alienati a terzi, i quali avevano trascritto i propri atti di acquisto prima del pignoramento . La curatela sosteneva che l’inefficacia derivante dall’azione revocatoria dovesse estendersi automaticamente agli atti di disposizione successivi, privandoli di qualsiasi effetto nei confronti dei creditori. I terzi acquirenti, opponendosi, rivendicavano la validità dei loro titoli, regolarmente trascritti nei pubblici registri.

In primo grado, il Tribunale aveva accolto le opposizioni dei terzi, affermando la prevalenza dei loro diritti in virtù del principio di priorità della trascrizione . La Corte d’Appello aveva confermato questa impostazione a conferma dell’inefficacia relativa dell’azione revocatoria nei confronti degli atti successivi di disposizione, salvo che questi fossero direttamente dipendenti dall’atto revocato.

3. Natura giuridica del fondo patrimoniale



Il fondo patrimoniale è un negozio giuridico che crea un patrimonio separato, distinto da quello generale del conferente, e lo sottrae in parte alla garanzia patrimoniale generica prevista dall’art. 2740 c.c., consentendo di vincolare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Tuttavia, come sottolineato dai giudici di legittimità, tale protezione non è assoluta. Infatti, i beni del fondo possono essere aggrediti per debiti contratti per scopi estranei alla famiglia, purché sia dimostrata tale estraneità. Inoltre, il fondo patrimoniale non costituisce un atto dispositivo-traslativo: i beni restano nel patrimonio del conferente, ma sono sottoposti a un vincolo di destinazione.