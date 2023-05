Fiscalità fondazione in Liechtenstein con beneficiario in Italia

2. Il ragionamento normativo dell’AE



Il legislatore italiano contempla la possibilità che ordinamenti stranieri disciplinano istituti analoghi al trust pur avendo un “nomen iuris” diverso. Sicché, per individuare gli istituti con contenuto medesimo al trust, si dovrà far riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti dell’istituto.

Il richiamo ad istituti dal contenuto analogo presente nell’art. 73[1] del TUIR è stato voluto dal legislatore con la finalità di evitare che tale norma fosse agevolmente elusa utilizzando istituti, nominalmente, differenti dal trust ma aventi simili caratteristiche.

Pertanto, in generale, una fondazione di famiglia del Liechtenstein può considerarsi come un istituto medesimo al trust qualora presenti le caratteristiche di quest’ultimo e, conseguenzialmente, essere soggetta alle normative applicabili allo stesso.

Sotto il profilo civilistico, l’istituto del trust è stato introdotto nell’ordinamento giuridico interno mediante la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364. L’art. 2 della suddetta Convenzione dispone che: “per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Il trust presenta le seguenti caratteristiche: a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust.”

Attraverso tale istituto il disponente trasferisce ad altro soggetto il trustee, beni e diritti in modo che quest’ultimo provveda ad amministrarli e gestirli sulla scorta di quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dallo stesso disponente. In materia di trust giova distinguere tra trust trasparente e trust opaco.

Il trust trasparente (ovvero con “beneficiario individuato”) si caratterizza per l’imputazione del reddito prodotto in capo al beneficiario sulla scorta di un criterio di imputazione per trasparenza.

Il trust opaco si caratterizza perché non sussiste l’imputazione nei termini sopra enunciati, in tali circostanze l’imposizione dei redditi avviene nei riguardi del trust medesimo. Il reddito prodotto dal trust opaco soggiace ad IRES in capo al trust, poiché autonomo soggetto passivo d’imposta.

Con riferimento alla tassazione dei redditi prodotti trust in favore dei beneficiari, sulla scorta dell’art. 44, co. 1, lett. g-sexies del Tuir, sono redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47 bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73. L’art. 45, co. 4quater del TUIR (Determinazione del reddito di capitale) dispone che: “Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”.

Con riferimento alla determinazione del reddito di capitale da sottoporre a tassazione gravante sul beneficiario residente (anche non individuato) è stata introdotta una presunzione legale relativa avente la finalità di garantire l’imposizione dei redditi anche nella circostanza in cui il soggetto beneficiario dell’attribuzione stessa non abbia dal trust elementi in grado di individuare la parte imponibile come reddito di capitale dell’attribuzione ricevuta.

La suddetta presunzione legale relativa permette di garantire l’imposizione anche laddove il fruitore dell’attribuzione effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni aventi una pressione fiscale bassa non riceva dal trust elementi tali da individuare la quota imponibile della medesima. Ai fini dell’applicazione della presunzione, è necessario rimodulare il reddito sulla scorta della normativa fiscale italiana. Sicché, l’ammontare complessivo percepito rappresenta reddito di capitale per il fruitore residente in Italia qualora non si evinca, da preposti fascicoli contabili e/o extracontabili (es. estratti conto) del trustee, la ripartizione tra patrimonio e reddito. Ad ogni, l’eventuale differenza, tra patrimonio e reddito, effettuata sulla scorta di delibere di distribuzione del trust, deve essere accompagnata dalla documentazione contabile del trust . Il legislatore, con la finalità di evitare l’elusione della materia in virtù del mero dato formale e/o nominalistico, ha esteso la stessa disciplina anche agli istituti che – sostanzialmente – includono le peculiarità tipiche del trust, richiamando istituti aventi contenuto analogo allo stesso trust. Le caratteristiche vanno ravvisate caso per caso.

Nel caso in scrutinio, la Fondazione Alfa (fondazione di famiglia) con sede in Liechtenstein, istituita nel 2001, soltanto a decorrere dal 2018 ha subito la tassazione dei relativi redditi in Liechtenstein, riportando una tassazione dall’importo più ridotto rispetto a quello che avrebbe subito in Italia.

Con riferimento ai redditi realizzati dalla Fondazione il Fisco evidenzia che:

– Per gli anni 2004-2007, non è possibile determinare i redditi dato che non è possibile reperire la documentazione attestante;

– Per gli anni 2009-2015, le attribuzioni compiute in favore dei parenti dell’istante (nonno e madre) erano state determinate in modo informale, non risultando annesse delibere dalle quali possa emergere l’imputazione a capitale o reddito;

– Per gli anni 2008-2021, invece è agevole determinare, specificamente, i redditi sulla scorta della documentazione bancaria inerente i conti.

Sulla scorta di ciò il Fisco rappresenta che l’esclusione dall’applicazione dell’imposta sui redditi, non può essere determinata sulla base di criteri presuntivi o proporzionali dovendo necessariamente palesare da relativa documentazione contabile ed extracontabile. Nel caso in scrutinio l’attribuzione in favore della ricorrente rappresenta, ad avviso dell’Amministrazione Finanziaria, reddito di capitale corrispondente ai redditi maturati e non distribuiti dalla stessa fondazione Alfa nel periodo 2016-2021. Ciò viene determinato dal fatto che, non avendo la Fondazione Alfa, nel predetto periodo (2016-2021) effettuato nessuna distribuzione in favore dei propri beneficiari, le somme parametrate a tali redditi sono – necessariamente – comprese nell’attribuzione finale compiuta in favore dell’istante al momento della cessazione della Fondazione Alfa.

L’importo residuo, determinato dalla differenza tra l’attribuzione in favore della ricorrente e i suddetti redditi, potrà essere qualificato come patrimonio, per la quota corrispondente alla differenza tra patrimonio iniziale e i successivi conferimenti effettuati in favore della Fondazione Alfa (da un lato) e la quota di tali conferimenti trasferiti in favore della Fondazione Beta (dall’altro), laddove e qualora la ricorrente sia in grado di provare attraverso relativa documentazione che gli importi distribuiti dal 2009 al 2015 in favore dei propri parenti (nonno e madre) siano stati sottoposti a tassazione come redditi in capo ai suddetti beneficiari.