Fermo di indiziato di delitto

L’istituto del fermo di indiziato di delitto ex art.384 c.p.p. ha origini lontane,risalenti al “codice Rocco”[1] e da lì ,in un arco temporale di 49 anni, l’istituto de quo subisce rilevanti mutazioni genetiche (frutto di modifiche legislative )[2] che lo hanno reso, ad oggi, uno strumento di garanzia investigativa di notevole importanza soprattutto in relazione a delitti di rilevante gravità (come lo stesso art.384 c.p.p ci suggerisce).Nella sua versione attuale,l’istituto in commento fa riferimento a quello specifico stato di limitazione della libertà personale cui è sottoposto il soggetto al cui carico si ravvisano gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga. Nella specie , la misura precautelare in parola può trovare applicazione soltanto in caso di conclamata violazione della legge penale in ordine a reati le cui pene edittali non siano inferiori nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni di reclusione, oppure per un delitto riguardante armi da guerra e gli esplosivi oltre alla sussistenza dei già citati requisiti attinenti ai gravi indizi e al fondato pericolo di fuga.Di norma il fermo di indiziato di delitto è disposto in via principale dal magistrato del pubblico Ministero, in qualità di “primo inquirente” e direttore dell’attività investigativa; eppure, l’applicazione dell’istituto in commento può subire delle variazioni (come lo stesso art 384 comma II e III c.p.p. ci suggerisce)in ordine al soggetto che lo dispone. Infatti , come prescrive il 384 commi I e II c.p.p., la polizia giudiziaria dispone di iniziativa la suddetta misura precautelare nei casi in cui il pubblico Ministero non abbia ancora assunto la direzione delle indagini[3] ,venga individuato il soggetto gravemente indiziato di cui era sconosciuta l’identità, siano sopravvenuti in specie, specifici elementi (come il possesso in capo al soggetto gravemente indiziato di documenti falsi) che aggravano il quadro generale ,portando a ritenere l’organo di polizia giudiziaria sussistente il pericolo di fuga del soggetto sopra richiamato. Alla luce delle suddette risultanze investigative pertanto la polizia giudiziaria non può attendere l’intervento[4] del pubblico Ministero, deve agire in tempi strettissimi al fine di non vanificare gli sforzi investigativi profusi.

In ordine al requisito della fondatezza del pericolo di fuga[5] ,è necessario specificare che esso non debba avere la conformazione di un elemento di certezza bensì ,che lo stesso sia concretamente prevedibile; quindi il pericolo della fuga del soggetto sopra descritto (in base alle indagini svolte) deve essere <<effettivo, concreto, dedotto da precise circostanze di fatto,da cui si evinca il chiaro intento dell’indagato di eludere la giustizia dandosi alla fuga>>[6] quindi tale pericolo deve essere reale, particolarmente elevato e non immaginario. Sin qui si è descritto lo schema dispositivo dell’istituto in commento ,ma per avere un’idea quanto più completa del fenomeno precautelare sopra descritto è d’obbligo trattare la fase di convalida dello stesso disciplinata dal codice di rito .La fase della convalida del fermo di indiziato di delitto si apre con la richiesta da parte del pubblico Ministero all’organo giurisdizionale (giudice per le indagini preliminari), il quale dovrà compiere delle valutazioni in ordine alla fondatezza della misura pre- cautelare in parola, avendo cura di riscontrare nel caso di specie ogni elemento caratterizzante i requisiti necessari all’emissione del decreto ad oggetto la misura pre-cautelare in oggetto .Nello specifico l’organo giurisdizionale della fase deve prodursi in un’accurata indagine qualitativa e quantitativa sugli elementi portati alla sua conoscenza nella richiesta di convalida in parola. Nel far questo il g.i.p. dovrà esaminare ogni singolo elemento acquisito nel corso delle indagini espletate dall’autorità giudiziaria menzionato nella suddetta richiesta, utilizzando i criteri propri della semeiotica penalistica al fine di riscontrare nel caso di specie i segni tipici del periculum al quale la norma procedimentale, sopra richiamata, fa espresso riferimento. I criteri anamnestici che l’organo giurisdizionale dovrà utilizzare sono quelli tipici della fase investigativa, degli dovrà infatti accertare la presenza di gravi indizi di colpevolezza , i quali dovranno poi essere gravi, precisi,concordanti tali da giustificare una presunzione di colpevolezza dell’indagato (per chi scrive un’anamnesi scevra di concordanza e precisione di presunti elementi di colpevolezza non giustifica l’emissione di un decreto di fermo di indiziato di delitto tantomeno di una convalida dello stesso proprio perché, la presunzione d’innocenza assume un’importanza ancor più pregnante in sede di indagini preliminari dato che dal risultato di queste può scaturire anche una richiesta di rinvio a giudizio e una eventuale conseguente condanna del soggetto indagato)[7]; contestualmente dovrà valutare ,sulla base di una presunta colpevolezza dell’indagato, il rischio di fuga dello stesso al momento in cui la misura in parola sia stata decretata ,anche qui seguendo i criteri tipici dell’istituto del 273 c.p.p.

Divieto di fermo in determinate circostanze

Fin qui si è dato conto della disciplina del 384 c.p.p. nelle sue linee applicative generali, ora approfondiremo ogni singola sezione funzionale del macroistituto, sopra richiamato, iniziando con l’esegesi dell’istituto del 385 c.p.p. “Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze”. Nonostante la sua importantissima e quasi insostituibile importanza per l’evoluzione e proficua conclusione delle investigazioni di matrice giudiziaria, l’istituto del fermo di indiziato , in determinate circostanze , trova un primo invalicabile limite applicativo costituito dai divieti codicistici propri del su menzionato art. 385 c.p.p.:1) fatto di reato compiuto nell’adempimento di un dovere ex.art 51 c.p.;2)esercizio di una facoltà legittima o in[8] presenza di causa di non punibilità ex art. 47 ss, 85 ss c.p..Nella specie, l’istituto in commento, prescrive che in determinate circostanze fattuali ,anche se in presenza di un ipotetico fatto di reato con chiari segni positivi ad una prognosi applicativa del fermo di indiziato di delitto, questo non possa essere disposto e di conseguenza applicato e convalidato ,in ragione di una mancata antigiuridicità dell’azione criminosa (requisito essenziale ai fini della pretesa punitiva da parte statale).In ordine alla prima ipotesi sopra richiamata , in materia della causa di giustificazione disciplinata dall’art.51 c.p. ,alla quale l’istituto del 385 c.p.p. fa specifico riferimento , si specifica che le condotte giustificate dalla scriminante in parola , anche se fossero obiettivamente antigiuridiche, non possono esserlo pienamente sotto un profilo giuridico penalistico (è prerogativa dello scrivente richiamare in questa sede la sistematica quadripartita del reato proposta dai prof Marinucci e Dolcini nel loro manuale [9],che da sempre ha ispirato le considerazioni dello scrivente e la sua personale concezione scientifica della definizione di reato ).

In altri termini come per la punizione di un fatto criminoso acclarato (provato)si assume imprescindibile la sussistenza dei quattro elementi qualificanti un fatto di reato( fatto,antigiuridico,colpevole,punibile,) allo stesso modo i suddetti requisiti devono essere congiuntamente considerati dal soggetto operante anche in materia di fermo di indiziato di delitto.Pertanto ,alla luce delle superiori considerazioni, in presenza della suddetta causa di giustificazione non c’è reato e quindi non può essere disposto ed eventualmente convalidato il fermo in commento per difetto dell’antigiuridicità della condotta.

Doveri della polizia giudiziaria in caso di fermo di indiziato di delitto

Come già specificato nell’analisi sin qui eseguita, la polizia giudiziaria, in determinati casi, ha potestà di restrizione della libertà personale del soggetto indagato, anche tramite la disposizione del fermo di indiziato di delitto. Se da un lato questa licenza procedurale ,di fatto, legittima l’organo di polizia giudiziaria alla restrizione (seppur temporanea) della libertà personale dell’indagato (in sostituzione temporanea del dominus delle indagini preliminari),dall’altro obbliga la p.g. all’applicazione di stringenti prescrizioni previste opportunamente dal legislatore nell’istituto del 386 c.p.p.[10] .Proprio l’istituto in parola, già dalla sua architettura dispositiva,si mostra all’interprete come un invalicabile muro costituito di obblighi procedurali finalizzati a porre in atto l’esercizio di garanzie difensive (princialmente di matrice costituzionale )[11] e l’applicazione di specifiche pratiche procedurali destinate a salvaguardare la supremazia procedurale dell’organo dell’azione penale in nome di un corretto svolgimento della procedura restrittiva in commento. Analizzando la struttura giuridica del 386 c.p.p. si nota subito la sua composizione complessa, cosituita da prescrizioni normative multilivello culminanti in una clausola di chiusura (ultimo livello prescrittivo) che racchiude , al proprio interno , il senso dell’istituto in commento.Al primo livello troviamo la prima prescrizione normativa la quale specificatamente prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, che hanno eseguito l’arresto o il fermo o che hanno avuto in consegna l’arrestato debbano darne immediata e puntuale comunicazione al pubblico Ministero del luogo dove è avvenuto l’arresto o il fermo ,contestualmente si impone all’organo di polizia giudiziaria di informare il fermato o l’arrestato, della facoltà di nominare un difensore di fiducia.Da quanto sin qui descritto, si possono svolgere le seguenti considerazioni:1)la polizia giudiziaria ,in sede di disposizione (di propria iniziativa)del fermo o dell’arresto, ha l’obbligo di informare, il magistrato titolare delle attività investigative , dell’avvenuta restrizione della libertà personale del soggetto indagato pertanto non è minimamente consentito all’organo di polizia giudiziaria nascondere al dominus inquirente iniziative restrittive della libertà personali altrui(anche se effettuate ottemperando al rigore dispositivo e impositivo delle previsioni sancite nell’istituto del 384 p.p.).

Dell’avvenuto fermo o arresto , gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono informare il difensore di fiducia del soggetto inciso dalla misura precautelare in oggetto ,o in sua mancanza devono informare il difensore d’ufficio designato dal pubblico Ministero a norma dell’art. 97 c.p.p.[12]Da quanto appena enunciato si assume che l’organo di polizia giudiziaria operante debba obbligatoriamente[13] informare il soggetto fermato della sua facoltà di avvisare il proprio difensore di fiducia, e in mancanza di questo o di sua rintracciabilità , la polizia giudiziaria deve attivarsi per informare il pubblico Ministero al fine della nomina di un difensore d’ufficio.Il terzo livello prescrive che la polizia giudiziaria operante (quando non ricorra l’ipotesi prevista dall’art.389 comma II c.p.p.) ponga il fermato o l’arrestato a disposizione del magistrato del pubblico Ministero in tempi ragionevolmente brevi comunque entro ventiquattro ore dal fermo o dall’arresto.Contestualmente alla messa a disposizione del soggetto inciso dalla misura in parola, la polizia giudiziaria deve trasmettere il relativo verbale delle operazioni compiute al pubblico Ministero, ,entro lo stesso arco temporale sopra descritto (salvo che il pubblico Ministero autorizzi una dilazione maggiore).Detto verbale deve contenere l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito con l’enunciazione delle ragioni[14] che lo hanno determinato. 4)Il quarto livello prescrittivo dell’articolo in commento prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono il soggetto inciso dalle misura precautelare in oggetto a disposizione del dominus delle indagini preliminari direttamente nella casa circondariale o mandamentale del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito salvo i casi determinati previsti dall’art.558 c.p.p.[15]

Sul punto ,è opportuno ricordare all’interprete che il magistrato del pubblico Ministero (e siamo giunti al quinto livello dell’esegesi dell’articolo 586 c.p.p),può disporre che l’arrestato o il fermato sia custidito, in uno dei luoghi indicati nel comma dell’art.284 c.p.p.(arresti domiliari);a questa prescrizione normativa si aggiunge l’obbligo per gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo (siamo così giunti al sesto livello prescrittivo del 586 c.p.p.)in un distretto giudiziario differente da quello in cui sono incardinare le indagini,di trasmettere il verbale delle operazioni anche al magistrato del suddetto distretto che lo ha disposto. Conclude l’analisi dell’articolo il comma sette (ultimo livello della costruzione normativa in parola) il quale chiude l’elenco di prescrizioni sin qui dettagliatamente riportate ;nella specie il comma in commento prescrive che le misure precautelare sopra richiamate divengano inefficaci in caso di mancata osservanza dei termini sanciti nel comma III dell’articolo sin qui richiamato.

La convalida del fermo di indiziato di delitto

La fase della convalida del fermo di indiziato di delitto si apre con la richiesta promossa da parte del magistrato del pubblico Ministero ed inoltrata al giudice delle indagini preliminari al quale il legislatore ha affidato un insostituibile funzione di garanzia che lo erge a censore e della legalità della fase inquisitoria del procedimento penale. Nella specie, nella richiesta di convalida, il magistrato procedente dovrà ,entro quarantotto ore dalla disposizione della suddetta misura precautelare(se non deve ordinare l’immediata liberazione del soggetto inciso dalla misura restrittiva in commento) deve richiederne( a norma dell’art.390 comma 1, c.p.p.) la convalida al g.i.p. competente in base al luogo dove il fermo è avvenuto; con tale richiesta l’organo dell’azione è obbligato a trasmettere ,contestualmente al verbale delle operazioni e al decreto di fermo ex art.384 comma I [16] , ogni singolo elemento probante acquisito in sede di indagini preliminari, giustificativo dell’emissione della suddetta misura oltre alla documentazione attestante l’avvenuta traslocazione presso il luogo di custodia prestabilito. Ricevuta la suddetta documentazione, il giudice della fase fissa l’udienza di convalida in tempi brevissimi (non oltre le quarantotto ore successive al ricevimento della richiesta in parola) dandone opportuna comunicazione al pubblico Ministero richiedente e al difensore senza ulteriori ritardi.[17]

L’udienza di convalida si svolge nel luogo in cui il fermato si trova ristretto, ad eccezione dei casi di restrizione nei luoghi di privata dimora o nel proprio domicilio.[18]Ricevuta la richiesta di convalida , il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui è stato operato il fermo o l’arresto , fissa l’udienza di convalida in parola, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore .L’udienza di convalida si celebra in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del difensore nominato dal soggetto sottoposto alla suddetta misura precautelare oppure designato d’ufficio dall’organo giurisdizionale de quo nei casi in cui il difensore di fiducia non sia stato nominato o non si sia presentato. All’udienza in commento , non è obbligato a partecipare ( a differenza del difensore del fermato o arrestato ) l’organo dell’azione penale il quale ben potrà , per iscritto, rappresentare al suddetto giudice della convalida le ragioni dell’emissione della suddetta misura precautelare; oppure potrà personalmente esporgli i motivi che hanno determinato la suddetta misura allegando (eventualmente) ove sussistano in specie specifiche esigenze cautelari, la richiesta di disposizione giudiziale di misure coercitive cautelari .

Conclude questa fase istruttoria dell’udienza di convalida l’interrogatorio del soggetto fermato o arrestato salvi i casi in cui lo stesso non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire innanzi al suddetto organo giurisdizionale e/o sia avvalso della facoltà di nor rispondere .Conclusa la suddetta fase di acquisizione degli elementi probatori giustificativi della misura precautelare de qua , il giudice per le indagini preliminari dovrà ripercorrere ogni singola sequenza del fenomeno precautelare determinandosi sicuramente in una decisione sull’ an della misura sopra citata, ma potrà, se il caso lo richiede, esprimersi anche sulla diagnosi giuridica del fatto criminoso ad oggetto (eseguita dal magistrato inquirente o dalla polizia giudiziaria) la misura in commento.In altri termini, è facoltà dell’organo giurisdizionale in sede di convalida, dare una sua differente valutazione giuridica del fatto di reato ( non vincolante per le ulteriori ,eventuali fasi del procedimento penale) . Le determinazioni del organo giudicante saranno esplicitate alle parti interessate tramite un’ordinanza , la quale potrà essere di convalida nei casi in cui la misura precautelare sia stata eseguita in ossequio di tutti i vincoli codicistici (già menzionati nelle superiori argomentazioni) ; contestualmente alla convalida potrà seguire l’emissione di una misura cautelare su richiesta del pubblico ministero .

Quel che in questa sede mi preme sottolineare, è la totale indipendenza dell’emissione di una misura cautelare in sede di convalida del fermo o dell’arresto; in specie , se l’organo giurisdizionale si determinasse in una convalida della misura precautelare e contestualmente ad una richiesta di emissione di misura coercitiva promossa dal magistrato del pubblico ministero , decidesse di accoglierla , questa decisione sarebbe totalmente disgiunta dalla precedente, pertanto le motivazioni che seguiranno all’emissione di una misura cautelare in sede di convalida di una misura precautelare, non dovranno mai essere a questa collegate a dimostrazione del fatto che la decisione sulla convalida attiene precipuamente fatti e circostanze già cristallizzati in sede di disposizione della misura in commento ; di altra natura è la decisione del giudice della fase ( in sede di udienza di convalida ) su possibili conseguenze che potrebbero verficarsi( data la situazione del soggetto fermato e la natura del fatto criminoso ipotizzato) se il soggetto, inciso dalla misura in commento ,non fosse sottoposto ad ulteriori misure restrittive della liberta personale.Pertanto , dalle considerazioni sin qui esposte, discende che la decisione sull’emissione di misure cautelari attiene a un ulteriore e autonoma valutazione dell’organo giurisdizionale , proprio su istanze investigative posteriori al fenomeno precautelare e da questo totalmente separata.La decisione sulla richiesta di convalida della misura precautelare deve essere emessa entro e non oltre le quarantotto ore successive al momento in cui il soggetto, inciso dalla misura in parola, sia stato posto a disposizione dell’ organo giudicante tramite la richiesta di convalida; se tale termine non fosse rispettato, la misura precautelare disposta perderebbe di efficacia anche in considerazione del disposto dell’art.13 comma 3 Cost[19].

In conclusione si può affermare che l’udienza di convalida rappresenta in specie l’applicazione perfetta del contraddittorio in sede procedimentale; in altri termini , dalla descrizione dell’istituto della convalida , l’interprete avrà sin da subito percezione di un bilanciamento degli interessi delle parti.Infatti , a differenza di ogni altra istanza o determinazione di matrice investigativa, nell’udienza di convalida, gli elementi probanti posti a conoscenza del giudice della fase non sono contaminati da scorie inquisitorie , da convincimenti soggettivi della parte inquirente; da questo discende che l’attività difensiva potrà basarsi su una cognizione totalizzante degli elementi probatori posti a fondamento della richiesta in commento e , cosa più importante, il momento valutativo dell’organo giurisdizionale sarà libero da contaminazioni indesiderate ( di matrice investigativa) e totalmente finalizzato all’analisi di dati oggettivi ,tramite questa determinarsi liberamente in base ai propri meditati convincimenti.

