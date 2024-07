Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e attività istruttoria del Garante privacy

1. Cosa è il Fascicolo Sanitario Elettronico



Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento attraverso il quale ogni cittadino può tracciare e consultare la propria storia sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente. Le informazioni presenti nel Fascicolo del cittadino vengono fornite e gestite dalle singole Regioni/Province autonome

Dal punto di vista giuridico, il fascicolo sanitario elettronico (di seguito anche “FSE”) è definitivo come “l’insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito” [1] prodotti oltre che da strutture sanitarie pubbliche anche da quelle private. Il FSE è stato previsto dall´art. 12, del d.l. n. 179/2012 e successivamente disciplinato dal D.P.C.M. n. 178/2015 e dall’ art. 11 d.l. 19.05.2020 n. 34. Il citato articolo 11 del Decreto-legge 19.05.2020, n. 34 [2], in particolare, ha previsto l’alimentazione automatica dei dati e documenti clinici. Pertanto, nel FSE è possibile trovare:

i dati di assistenza sanitaria (medico di medicina generale, esenzioni, assistenza temporanea, budget celiachia, ecc.);

i propri documenti sanitari (es. referti di esami e visite specialistiche, referti dei test COVID-19, ricette farmaceutiche, ricette specialistiche, lettere di dimissione, verbali di pronto soccorso, ecc.);

il proprio percorso di presa in carico (se sei un paziente cronico);

le proprie vaccinazioni;

i propri appuntamenti sanitari e/o sociosanitari.

Tra le finalità che persegue il FSE:

finalità di cura (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione);

finalità di ricerca (studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico);

finalità di governo (programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria).

Va ricordato che, inoltre, la funzione del FSE non è solo quella di costituire un “archivio” della situazione sanitaria personale, ma permette anche di supportare i medici nella ricostruzione della storia clinica del paziente.

Il FSE per svolgere la sua funzione tratta dati personali, anche sanitari e, pertanto, va presentata un’informativa all’interessato [3]. L’informativa deve essere formulata con linguaggio chiaro e indicare, oltre a tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 del Regolamento, che i dati che confluiscono nel fascicolo sono relativi allo stato di salute attuale ed eventualmente pregresso dell’interessato. L’informativa deve, inoltre, indicare il diritto di conoscere quali accessi sono stati effettuati al proprio FSE. Solo una volta che l’assistito abbia espresso il proprio consenso alla consultazione del fascicolo, che deve essere reso una tantum e può essere sempre revocato, il personale sanitario che lo ha in cura può accedere al suo FSE. La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso di mancato consenso.