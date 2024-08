Fallimento società -Scheda di Diritto

Il fallimento di una società è una procedura giudiziaria prevista per affrontare la crisi economica di un’impresa che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. In Italia, la normativa sul fallimento è disciplinata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019), che ha sostituito la vecchia Legge Fallimentare.

1. Caratteristiche del fallimento

1. Soggetti fallibili:

Possono essere dichiarati falliti gli imprenditori commerciali individuali e le società di persone e di capitali, purché non si tratti di piccoli imprenditori (ovvero, coloro che non superano determinati limiti dimensionali).



2. Presupposti del fallimento:

–Stato di insolvenza: È la condizione in cui l’imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Questo stato può essere dichiarato dal tribunale su richiesta del debitore, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

–Non piccolo imprenditore: L’imprenditore deve superare specifici limiti dimensionali in termini di attivo patrimoniale, ricavi e debiti.



3. Procedura di dichiarazione di fallimento:

–Istanza: La procedura può essere avviata su istanza di uno dei soggetti legittimati (debitore, creditori, pubblico ministero).

–Udienza: Il tribunale fissa un’udienza per valutare lo stato di insolvenza. Se accerta la sussistenza dei presupposti, dichiara il fallimento con un decreto motivato.

–Curatore fallimentare: Nominato dal tribunale, è responsabile della gestione della procedura fallimentare, inclusa la liquidazione del patrimonio del fallito e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. Effetti del fallimento della società

1. Effetti sul fallito:

Perdita dell’amministrazione dei beni: Il fallito perde la gestione del proprio patrimonio, che passa sotto il controllo del curatore.

Limitazioni alla capacità di agire: Il fallito è soggetto a limitazioni nella capacità di stipulare contratti e svolgere attività imprenditoriali.



2. Effetti sui creditori della società:

Sospensione delle azioni esecutive individuali: I creditori non possono intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali sui beni del fallito.

Ammissione al passivo: I creditori devono presentare le proprie domande di ammissione al passivo per partecipare alla ripartizione del patrimonio del fallito.



3. Effetti sui contratti:

Contratti in corso di esecuzione: Il curatore può scegliere se subentrare nei contratti in corso o scioglierli, a seconda di ciò che è più conveniente per la massa dei creditori.

3. Conclusione della procedura

Chiusura per liquidazione dell’attivo: Avviene quando tutti i beni del fallito sono stati liquidati e il ricavato distribuito ai creditori.

Concordato fallimentare: Un accordo tra fallito e creditori, approvato dal tribunale, che può prevedere la soddisfazione parziale dei crediti e la chiusura anticipata della procedura.

Riabilitazione: Il fallito può essere riabilitato, con la cancellazione delle limitazioni imposte dalla procedura, al verificarsi di determinate condizioni.

