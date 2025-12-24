Esonero dalle spese condominiali: i vincoli dell’assemblea

1. La vicenda fattuale e l’accordo assembleare



La vicenda prendeva l’avvio quando un condomino – pittore, comproprietario di un vano al piano terra del caseggiato, utilizzato come laboratorio artistico, citava in giudizio il condominio. L’attore faceva presente che alcuni anni prima, il condominio aveva deliberato l’installazione di un ascensore, affidando a un tecnico l’incarico di redigere il progetto. Per realizzare l’impianto era stato necessario costruire, all’interno dell’androne condominiale che dà accesso ai locali del seminterrato (uno del condominio e uno dell’attore), una struttura metallica (la “gabbia” dell’ascensore) contenente le parti tecniche.

Una volta ultimati i lavori, l’attore si era accorto che lo spazio antistante la porta del proprio locale era stato drasticamente ridotto: l’ingresso e l’uscita risultavano più difficoltosi e, soprattutto, non era più possibile accedere con oggetti ingombranti, circostanza particolarmente rilevante per chi utilizza il locale come laboratorio.

Segnalata la situazione all’amministratore e ai condomini, le parti avevano raggiunto un accordo: i proprietari del locale destinati a lavoratorio artistico sarebbero stati esonerati dal pagamento delle spese ordinarie della tabella scale, tabella che da quel momento sarebbe servita anche per ripartire le spese dell’ascensore. L’accordo era stato formalmente recepito dall’assemblea nel 2005 e per molti anni i proprietari del locale non avevano più ricevuto richieste di pagamento per le spese ordinarie della scala, pur continuando a contribuire regolarmente alle spese straordinarie.

Nel 2010 l’assemblea aveva deciso di eliminare la tabella “scale”, ma gli amministratori avevano continuato ad applicare l’accordo del 2005, esonerando i proprietari del locale dal pagamento delle spese di pulizia e illuminazione delle scale, ripartite tra gli altri condomini in base ai millesimi complessivi.

Tutto era rimasto invariato fino all’assemblea del 10 ottobre 2020. In quella sede l’amministratore aveva presentato la questione come se i proprietari del locale stessero chiedendo un nuovo esonero, anziché come conferma di un accordo in vigore da quindici anni. L’assemblea aveva quindi respinto la richiesta.

L’attore, dopo la mediazione fallita, impugnava la delibera del 2020 sostenendo che l’assemblea del 2005 avesse raggiunto un accordo negoziale che lo esonerava stabilmente dalle spese della tabella scale, in compensazione della ridotta utilità del suo accesso causata dall’ascensore. I quindici anni senza richieste di pagamento avrebbero consolidato un legittimo affidamento sulla durata dell’accordo, rendendo illegittimo il recesso del condominio. Il condomino pittore chiedeva perciò l’annullamento della delibera, il riconoscimento del diritto all’esonero e, in subordine, la condanna al risarcimento o la paralisi del recesso tramite exceptio doli.

Il condominio sosteneva che il regolamento contrattuale del 1946 prevedeva un'unica tabella per la ripartizione delle spese generali, comprese quelle delle scale, e che non era mai esistita una "tabella scale". Il convenuto evidenziava che la delibera del 9 maggio 2005, adottata da soli 15 condomini su 24, aveva esonerato i comproprietari del laboratorio artistico dalle spese delle scale solo per l'anno 2004, nell'ambito dell'approvazione del relativo rendiconto, senza modificare in modo stabile i criteri di riparto.