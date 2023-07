Esame motivi revocazione: priorità a quelli che definiscono la questione in via assorbente

Nell’esame dei motivi di revocazione, bisogna dare priorità logica a quelli che possono definire la questione in via assorbente. La nota esamina, in via sintetica, la rimessione da parte della quinta Sezione del Consiglio di Stato alla Plenaria di un motivo revocatorio, sul quale sussiste contrasto giurisprudenziale: se la condotta del giudice, che ometta di pronunciarsi sull’istanza di rinvio alla CdG ex 267 TFUE, costituisca omissione di pronuncia per errore di fatto, rendendo ammissibile la revocazione della sentenza ex artt. 106 c.p.a., 395, comma 1, n. 4) c.p.c Ma la Plenaria rimette gli atti alla Sezione, perché esamini in via prioritaria i motivi di revocazione, non si porrebbe neppure il prospettato contrato col diritto eurounitario. Per approfondimenti si consiglia il volume: Compendio di Diritto amministrativo

1.Il fatto



Con ricorso innanzi al Tar Lazio, una s.p.a. chiedeva:

a) l’annullamento del verbale della commissione per la gara di affidamento in concessione della gestione di un tratto autostradale e della nota con cui il responsabile del procedimento dichiarava che il r.t.i., di cui la spa era mandataria, non possedeva i requisiti per l’ammissione alle fasi della procedura di gara;

b) del bando di gara.

L’esclusione era stata disposta per carenza in capo alla spa dell’attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione relativamente alle categorie e classifiche previste dal bando, di cui erano in possesso le sole mandanti.

Il Tar Lazio respingeva il ricorso, poiché il raggruppamento non era da considerarsi misto; perciò, la mancanza in capo alla spa dell’attestazione SOA predetta comportava l’esclusione del rti, di cui era mandataria, dalla gara.

In appello, la spa deduceva:

violazione degli artt. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016 e 95, comma 4, DPR 207/2010, in considerazione del fatto che il raggruppamento, nel suo complesso, aveva tutti i requisiti richiesti;

violazione del bando, il quale non escludeva che i requisiti di progettazione ed esecuzione potessero essere posseduti dalle sole mandanti; pertanto, la spa avrebbe dovuto essere ammessa come concessionaria del servizio, di cui aveva certamente i requisiti, sebbene esecutori potessero essere considerate le sole mandanti;

violazione delle disposizioni europee, che vietano restrizioni rispetto ai requisiti di partecipazione alle gare, che devono essere proporzionati all’oggetto dell’appalto.

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato respingeva l’appello sulla scorta dei seguenti motivi.

L’art. 95, comma 1, DPR 207/2010, oltre a prevedere requisiti economico-finanziari e tecnici, impone ai concessionari di lavori pubblici di essere qualificati; quest’ultimo aspetto è disciplinato espressamente dagli artt. 48 e 84 d.lgs. 50/2016, cui il predetto art. 95 non può derogare, in quanto norme speciali.

Nel caso di specie, la spa non aveva i requisiti per l’esecuzione dei lavori previsti dalla concessione.

Perciò, il bando non era in contrasto con la disciplina in tema di requisiti del concessionario, da cui discendeva la sanzione espulsiva.

Né vi era contrasto col principio di tassatività delle cause di esclusione.

La spa, quale mandataria, avrebbe dovuto possedere i requisiti in maniera percentuale superiore a ciascuna delle mandanti (art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016), avendo peraltro dichiarato in gara di partecipare anche per l’esecuzione dei lavori.

Il bando non imponeva il ricorso al rti, ma solo i requisiti di qualificazione da possedere, ove gli operatori economici avessero optato per tale forma giuridica.



