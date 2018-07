Esame Avvocati Cassazionisti, diario prove scritte in Gazzetta

Esame 2018 avvocati Cassazionisti, pubblicate le date delle prove scritte

Versione PDF del documento

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 55 del 13 luglio 2018 – con Decreto del Ministero della Giustizia, il Diario delle prove scritte dell’esame 2018 per l’iscrizione nell’albo degli Avvocati Cassazionisti, indetto con Decreto dirigenziale del 18 aprile 2018, in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27 aprile 2018.

Le prove scritte si svolgeranno presso la sede del Consiglio nazionale forense in Roma, Via del Governo Vecchio n. 3, nei seguenti giorni, con inizio previsto alle ore 9:00:

10 settembre 2018 , ricorso in materia civile;

, ricorso in materia civile; 12 settembre 2018 , ricorso in materia penale;

, ricorso in materia penale; 14 settembre 2018, ricorso in materia amministrativa.

Si rammenta, in proposito, che è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 52 del 3 luglio 2018 – il Bando per l’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione nell’albo speciale dei Cassazionisti, ai sensi dell’art. 22, comma 2, Legge n. 247/2012.

Per saperne di più leggi “Corso 2018 per avvocati Cassazionisti, pubblicato il Bando”

© RIPRODUZIONE RISERVATA