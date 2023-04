Ente locale in “predissesto finanziario” e obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato ordinario o amministrativo

1. Premessa Argomento purtroppo attuale è quello inerente le situazioni di “crisi” finanziaria in cui versano molti enti locali a causa delle quali detti enti non sono più in grado di svolgere le proprie funzioni ed erogare servizi indispensabili per i cittadini ovvero non sono in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili e, pertanto, gli Amministratori sono “costretti” a rivolgersi, allo Stato per ottenere risorse finanziarie e contributi straordinari.

Quando un Ente locale è in crisi finanziaria gli strumenti previsti dal Legislatore per far fronte a detta situazione sono i seguenti: il dissesto, il dissesto guidato e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale c.d. Predissesto. Gli ultimi due istituti sono stati introdotti per ampliare le possibilità dell’ente di far fronte ad una situazione di crisi finanziaria e porre in essere tutte le manovre correttive degli squilibri finanziari ed evitare contestualmente le conseguenze negative (per l’ente stesso, i propri dipendenti, i cittadini ed anche per gli amministratori responsabili etc.) che derivano dalla dichiarazione di dissesto.

La normativa di riferimento è la parte II titolo VIII del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali emanato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

In particolare, la procedura di riequilibrio finanziario c.d. Predissesto è deliberato dal Consiglio Comunale nei casi in cui l’ente si trovi in una situazione di grave squilibrio che potrebbe portare al dissesto finanziario e gli ordinari strumenti di riequilibrio (ex artt. 193 e 194 TUEL) non sono sufficienti per superare le condizioni di squilibrio.

Squilibrio finanziario che si sostanzia, appunto, nell’incapacità dell’ente di adempiere alle proprie obbligazioni esigibili a causa della mancanza di risorse effettive a copertura delle spese, (ciò di solito, come anticipato, accade quando l’ente ha una grave carenza o mancanza di liquidità disponibile).

Potrebbe interessarti anche: Gli obblighi di pagamento gravanti sugli enti locali in dissesto

2. Il caso Ciò premesso, andremo ad esaminare i casi in cui un soggetto-creditore agisca per ottenere il pagamento di quanto dovuto in suo favore da un Ente Pubblico risultato soccombente in giudizio che ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario (sia in relazione al giudicato ordinario che amministrativo).