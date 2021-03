Dpcm Draghi: 12 regioni in zona rossa e chiusure fino a dopo Pasqua

A partire da lunedì 15 marzo con l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza prevista per oggi, venerdì 12 marzo, quasi tutte le regioni finiranno in zona rossa e sono comunque previste chiusure fino a dopo Pasqua.

Dpcm Draghi e colori delle regioni

Oggi, venerdì 12 marzo, alle 11,30 è inoltre convocato un consiglio dei ministri che ha all’ordine del giorno un decreto legge con “misure urgenti per fronteggiare rischi sanitari”, ovvero sul lockdown in Italia a Pasqua e Pasquetta e oltre: saranno implementate il sabato e la domenica misure da fascia arancione con bar e ristoranti chiusi e il divieto di uscire dal proprio comune ma il decreto prevederà un calendario di divieti mirati negli ultimi giorni di marzo e da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile. Limitati al massimo gli spostamenti, non saranno consentiti pranzi, incontri con più persone non conviventi, gite. E non è escluso — così come avvenuto a Natale — che si decida di chiudere del tutto bar e ristoranti in tutta Italia, mentre per la scuola si profila la Didattica a Distanza.

In base alle ordinanze del ministero della Salute del 5 marzo 2021 e del 27 febbraio 2021 sono attualmente ricomprese:

nell’area bianca: Sardegna;

nell’area gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta;

nell’area arancione: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Veneto;

nell’area rossa: Basilicata, Campania, Molise.

Oggi con il nuovo report potrebbe cambiare molto: Puglia e Liguria rischiano invece di finire in zona arancione.

Zona rossa e arancione: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e le altre regioni verso il cambio

Il Lazio invece rischia il doppio salto, ovvero di passare dalla zona gialla a quella rossa. Anche la Valle d’Aosta va verso la zona arancione a partire dalla prossima settimana.

Per le regioni che cambiano colore scatteranno le regole previste dal dpcm 2 marzo e, insieme, anche quelle del decreto legge 12 marzo che il governo approverà oggi subito dopo la cabina di regia con le regioni.

A breve gli aggiornamenti

