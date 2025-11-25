Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Il dividendo invisibile: come la formazione di qualità sta trasformando le carriere dei professionisti in Italia

Intervista ad Albert Clemente (LeTueLezioni): come la formazione continua mirata e i nuovi formati di apprendimento garantiscono l’occupabilità nel mercato del lavoro italiano.

Redazione 25/11/25
Scarica PDF Stampa

Il mondo del lavoro sta cambiando più velocemente che mai. Tecnologie come l’intelligenza artificiale e i processi automatizzati stanno trasformando radicalmente molti lavori. Ciò significa che l’apprendimento non termina più con la fine della scuola o dell’università. Piuttosto, la volontà di impegnarsi nell’apprendimento permanente non è solo una buona idea per i professionisti – soprattutto qui in Italia – ma una vera e propria necessità per la sicurezza e il successo professionale a lungo termine.
In questo stato di costante cambiamento, la cosa più importante è che la formazione continua sia davvero di alta qualità. Non basta semplicemente frequentare un corso qualsiasi; i contenuti e il metodo devono essere adatti alla carriera e offrire un reale valore aggiunto.
Per rispondere esattamente a questa domanda, abbiamo parlato con un esperto del settore: Albert Clemente, Amministratore Delegato di LeTueLezione by GoStudent.
Esaminiamo come la formazione può migliorare le carriere, quali nuovi formati di apprendimento sono disponibili e come viene garantita la qualità di queste offerte. L’obiettivo è mostrare ai nostri lettori, in quanto professionisti, come possono investire al meglio il loro tempo e denaro limitati nella propria conoscenza.

Indice

1. La necessità di adattamento


Diritto.it:
Sig. Clemente, i professionisti in Italia si trovano ad affrontare un cambiamento costante, soprattutto nel mondo digitale. Quali sono le carenze specifiche di conoscenze e competenze cruciali per una carriera nel mercato del lavoro odierno che identifica più frequentemente tra i professionisti? In che modo programmi di formazione continua come LeTueLezioni di GoStudent possono fornire un supporto rapido e mirato in questo senso?
Albert Clemente:
Identifichiamo principalmente due carenze: la “digital literacy avanzata” e la “soft skill 4.0”. Molti professionisti padroneggiano i loro strumenti di settore, ma spesso mancano di competenze trasversali cruciali, come l’analisi dei dati per decisioni strategiche, il problem-solving complesso in ambienti ibridi e l’efficace gestione di team virtuali.
Programmi come LeTueLezioni sono concepiti per colmare questi gap in modo rapido e mirato. Offriamo sessioni individuali flessibili, spesso fuori dall’orario lavorativo standard, che permettono al professionista di concentrarsi su una lacuna specifica, ad esempio l’apprendimento di un nuovo software CRM o il miglioramento della capacità di negoziazione digitale, garantendo un trasferimento immediato delle competenze sul posto di lavoro. L’approccio one-to-one assicura che l’apprendimento sia immediatamente applicabile al loro contesto professionale.

2. Definizione di formazione di qualità


Diritto.it:
Nel settore EdTech in rapida crescita, la qualità spesso non è chiara all’utente finale. Come definisce la “formazione di qualità” nella sua azienda, soprattutto quando si tratta di adulti con esperienza professionale? Quali criteri sono cruciali nella selezione e nella formazione dei docenti per garantire standard elevati?
Albert Clemente:
Per noi, la formazione di qualità per i professionisti adulti si definisce in base a tre pilastri: Rilevanza, Applicabilità e Flessibilità. Un programma è di qualità se il contenuto è immediatamente rilevante per gli obiettivi di carriera dell’utente, se le competenze acquisite sono applicabili da subito sul lavoro e se il formato rispetta il loro schedule impegnativo.
Nella selezione dei docenti, che chiamiamo tutor, i criteri sono rigorosi: oltre alla qualificazione accademica, che è fondamentale, richiediamo una comprovata esperienza professionale nel campo che insegnano. Questo assicura che possano offrire non solo teoria, ma anche case study ed esempi reali. Inoltre, i nostri tutor seguono un percorso di formazione continua interna focalizzato sulla didattica per adulti (Andragogia) e sull’uso efficace della tecnologia per massimizzare l’interazione e la personalizzazione dell’esperienza di apprendimento online.

3. Personalizzazione ed efficienza


Diritto.it:
Le offerte formative standardizzate sono spesso inefficienti per i professionisti che lavorano e hanno poco tempo a disposizione. Quanto è importante personalizzare il percorso formativo per creare un reale valore aggiunto? Quali approcci tecnologici o didattici utilizzate per adattare l’apprendimento in modo così efficiente e personalizzato agli obiettivi di carriera del discente?
Albert Clemente:
La personalizzazione è l’unico vero valore aggiunto che possiamo offrire ai professionisti. Il tempo è la loro risorsa più scarsa; non possono permettersi di ripassare ciò che già sanno.
Utilizziamo due approcci chiave:

  • Tecnologico (Adaptive Learning): Sulla base di una valutazione iniziale, la nostra piattaforma aiuta a identificare le precise lacune di competenza e a mappare il contenuto del curriculum attorno a queste aree. Ciò riduce i tempi morti e garantisce che ogni minuto della lezione sia produttivo.
  • Didattico (Competency-Based Training): Invece di seguire un programma rigido basato sul tempo, le nostre lezioni one-to-one sono focalizzate sul raggiungimento di specifiche competenze professionali. Il tutor adatta il ritmo, gli esempi e gli esercizi in tempo reale per affrontare le sfide specifiche che il professionista sta affrontando nel suo attuale ruolo.

4. Iniziative e riforme governative


Diritto.it:
L’Italia ha avviato diverse iniziative e riforme per rafforzare la formazione professionale. Come valutate l’efficacia di questi programmi governativi e il sostegno ai professionisti che lavorano? In pratica, queste misure contribuiscono effettivamente ad aumentare la mobilità sociale e le pari opportunità nelle regioni?
Albert Clemente:
Le iniziative come i fondi del PNRR destinati alla formazione 4.0 e le riforme sui Centri per l’Impiego rappresentano un passo fondamentale e un riconoscimento del ruolo centrale della formazione. L’intento di aumentare il livello di competenza nazionale è lodevole.
Tuttavia, l’efficacia pratica è ancora disomogenea. La sfida risiede nella capillarità e nella velocità di erogazione di questi fondi, soprattutto per i singoli professionisti o le piccole realtà. Le nostre piattaforme EdTech possono e dovrebbero agire come un acceleratore. Offrendo un accesso immediato, flessibile e di alta qualità, contribuiamo a rendere queste misure più efficaci, superando i limiti geografici e burocratici che purtroppo ancora ostacolano l’aumento della mobilità sociale, in particolare nelle regioni del Sud Italia.

5. L’istruzione come leva sociale


Diritto.it:
Un’istruzione di qualità è considerata un fattore chiave per la mobilità sociale. Quali effetti macroeconomici osserva quando i professionisti investono specificamente nelle proprie competenze? In che modo gli enti formativi possono contribuire a ridurre le disuguaglianze regionali o sociali nel contesto italiano?
Albert Clemente:
A livello macroeconomico, quando i professionisti investono nelle proprie competenze, osserviamo una diretta correlazione con la produttività del lavoro e, di conseguenza, con un aumento del PIL potenziale. L’investimento in capitale umano porta a innovazione, maggiore competitività aziendale e, in ultima analisi, a una retribuzione media più elevata, rafforzando la classe media qualificata.
Gli enti formativi come il nostro hanno la responsabilità di democratizzare l’accesso all’alta formazione. La nostra natura interamente online e flessibile riduce drasticamente le disuguaglianze regionali. Un professionista in una piccola città del Sud può accedere allo stesso tutor specializzato in intelligenza artificiale di un collega a Milano. Sostenendo programmi di borse di studio o tariffe agevolate in collaborazione con enti locali, possiamo attivamente ridurre le barriere socio-economiche all’apprendimento di qualità.

6. Ritorno sull’investimento (ROI)


Diritto.it:
La formazione continua richiede tempo e denaro. Come possono i professionisti garantire che il loro investimento in formazione produca un ritorno sull’investimento misurabile, ad esempio attraverso aumenti salariali, promozioni o il passaggio a una posizione più qualificata? Quali dati può fornire a riguardo?
Albert Clemente:
Il ROI della formazione continua non è un concetto astratto; è misurabile. Il modo principale per garantirlo è allineare ogni percorso formativo con una specifica esigenza del mercato o un obiettivo di carriera concreto. Se un professionista mira a una promozione a Team Leader, il corso deve vertere su leadership, gestione del budget e feedback efficace, non su competenze generiche.
I nostri dati interni mostrano che i professionisti che completano percorsi formativi mirati su competenze digitali ad alta richiesta (e.g., cloud computing o data science) registrano un aumento salariale medio del 7-12% entro i 18 mesi successivi e un tasso di promozione del 35% superiore rispetto ai colleghi che non hanno investito. Il ROI è garantito quando l’apprendimento è personalizzato, certificabile e in-demand.

7. Trend futuri e capitale strategico


Diritto.it:
Il mercato si sta orientando verso micro-credenziali e apprendimento misto. Quali nuovi formati e approcci didattici ritiene particolarmente rilevanti per la formazione continua dei professionisti nei prossimi anni? Quali consigli strategici darebbe ai nostri lettori riguardo alle loro future decisioni di apprendimento?
Albert Clemente:
Vediamo tre trend dominanti:

  • Micro-credenziali e Stackable Skills: Il professionista non avrà bisogno di un altro master di due anni, ma di badge e certificazioni che attestino competenze specifiche (es. “Specialista in prompt engineering” o “Certificazione ESG”). Questi sono veloci da acquisire e facili da esibire.
  • Blended Learning ad alta intensità: Una combinazione ottimale di lezioni one-to-one online (per la personalizzazione e l’efficienza) e moduli di apprendimento asincrono (per la flessibilità).
  • L’integrazione dell’IA: L’IA non sostituirà il tutor, ma lo potenzierà. Useremo l’IA per simulazioni di scenari professionali, coaching automatico sulle soft skill e per la creazione di contenuti didattici iper-personalizzati in tempo reale.

Il mio consiglio strategico ai lettori è di investire nel “Capitale Strategico”. Non concentratevi solo sulla prossima promozione, ma sulle competenze che non diventeranno obsolete tra cinque anni. Queste includono il pensiero critico, la capacità di apprendere rapidamente e tutte le competenze legate alla gestione dell’informazione complessa e dell’intelligenza artificiale. Rimanete agili e vedete l’apprendimento non come una fase, ma come un continuo operativo.

Vuoi ricevere aggiornamenti costanti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Professione
Prompt di supporto per strategie per opposizione a Decreto Ingiuntivo – Il prompt della settimana

Il Generatore di di strategie per opposizione a Decreto Ingiuntivo è un prompt progettato per assist…

Giovanna Panucci 17/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Professione
Patronati ed equo compenso dell’avvocato: il chiarimento del CNF

Il CNF chiarisce che i Patronati non rientrano nell’equo compenso: compensi liberi, ma nel rispetto …

Lorena Papini 12/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Professione
Riforma delle professioni: questa settimana in discussione al Senato

In settimana verrà discusso a Senato il ddl di riforma degli ordini professionali, che inciderà sull…

Lorena Papini 10/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Professione
Prompt generatore di lettere di diffida e messa in mora – Il prompt della settimana

Il Generatore di lettere di diffida e messa in mora è un prompt progettato per assistere l’avvocato …

Giovanna Panucci 10/11/25
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;