La difesa dei marchi figurativi e di posizione alla CGUE: due sentenze

1. Il segno “I ❤️” come linguaggio universale



L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in passato, aveva già negato la registrazione del simbolo, ritenendolo sprovvisto di carattere distintivo. Secondo la tesi sostenuta dell’Ufficio il messaggio trasmesso, cioè una dichiarazione generica d’affetto come “Io amo”, risulta a tal punto diffuso e privo di specificità da non consentire di precisare la genesi commerciale di un prodotto. Sebbene sprd.net avesse presentato il marchio quale “marchio di posizione”, ovverosia applicato in punti precisi del capo d’abbigliamento (il petto, l’etichetta interna o la parte alta della schiena), la collocazione non ha mutato l’esito della valutazione. Il Tribunale ha infatti confermato che la posizione del marchio non conferisce meccanicamente distintività se il simbolo in sé è privo di capacità identificativa. Le tre pronunce gemelle confermano un indirizzo giurisprudenziale consolidato, ovvero che la funzione distintiva rappresenta la chiave per accedere alla protezione, non la mera riconoscibilità o gradevolezza estetica. È il marchio, non il messaggio emotivo o generico che comunica, a dover svolgere il compito di distinguere i prodotti nel mercato. La decisione si inserisce in un più ampio dibattito giuridico e culturale su quale creatività meriti protezione nel contesto dei segni figurativi, specie nel settore della fashion e della comunicazione visiva. Per approfondimenti in materia di proprietà industriale consigliamo il volume Manuale pratico dei marchi e dei brevetti, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon