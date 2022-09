Delitti di pubblici ufficiali contro la PA: ammessa la costituzione di parte civile

Qui la sentenza: Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 34263 del 27-06-2022

In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all’immagine arrecato all’ente pubblico, anche se è stato promosso un giudizio erariale

Indice

1. La questione

La Corte di Appello de L’Aquila confermava una decisione di primo grado di condanna di un imputato per i delitti di peculato continuato (artt. 81, 314 cod. pen., capo A) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen., capo B), rideterminando unicamente la pena nella misura di tre anni di reclusione ma ribadendo la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

Nel proporre ricorso per Cassazione, il difensore dell’imputato, tra i motivi addotti, per quello che rileva in questa sede, proponeva uno con cui costui prospettava vizi congiunti di motivazione in relazione all’art. 539 cod. proc. pen. ed in ordine alla ribadita condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile (Agenzia delle Entrate) nonostante la costituzione in giudizio della stessa nel contemporaneo giudizio per danno erariale e l’intervenuta condanna del ricorrente al pagamento della somma di 1.400,00 euro oltre interessi per la presunta appropriazione delle somme indicate nel capo A dell’imputazione.

Volume consigliato

Reati contro la P.A. e reati informatici Questa nuova iniziativa editoriale di carattere monografico nasce con l’intento di fornire ai lettori un “focus” di approfondimento su quelle materie settoriali oggetto delle prove selettive (e talvolta anche preselettive) richieste dai bandi di concorso per l’assunzione nella pubblica amministrazione. Quella che oggi il lettore si trova tra le mani è quindi un’opera autonoma che ambisce a fornire una guida sempre aggiornata di una delle molteplici “parti speciali” richieste in quasi tutte le prove d’esame e per la quasi totalità dei profili. Il Focus di questo secondo manuale sono i Reati contro la Pubblica Amministrazione e i Reati informatici, materie d’esame in tutti i concorsi pubblici. Il volume passa in rassegna le varie tipologie dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati informatici alla luce dell’evoluzione normativa degli ultimi anni. Alla fine di ogni capitolo è presente una scheda riassuntiva che aiuta a memorizzare i concetti più importanti. Il testo si conclude con un’utile Appendice normativa. Luigi Tramontano

Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Luigi Tramontano, 2021, Maggioli Editore 19.00 € 18.05 €

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato perché, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all’immagine arrecato all’ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto l’art. 17, comma 3-ter, legge 3 agosto 2009, n.102, nel prevedere la proposizione dell’azione risarcitoria da parte della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l’ambito di operatività dell’azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario (Sez. 6, n. 48603 del 27/09/2017), così come non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla pubblica amministrazione mediante l’esercizio dell’azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale poiché il primo ha ad oggetto l’accertamento del danno derivante dal reato, con funzione riparatoria e integralmente compensativa a protezione dell’interesse particolare dell’amministrazione costituita, mentre il secondo l’accertamento dell’inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria a tutela dell’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al corretto impiego delle risorse pubbliche. (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020).

Di conseguenza, alla stregua di tali approdi ermeneutici, il Supremo Consesso riteneva come nel caso di specie la Corte di merito, correttamente, non avesse mancato di sottolineare come la costituzione di parte civile dell’Agenzia delle Entrate fosse stata determinata dallo intento di vedere reintegrato il proprio prestigio istituzionale, gravemente compromesso dalle condotte criminose ascritte all’imputato e commesse in veste di suo dipendente ed il danno di cui aveva chiesto ed ottenuto il risarcimento è il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di detta immagine istituzionale e non il danno erariale propriamente considerato.

3. Conclusioni

Con la decisione in esame, si ribadisce quell’orientamento nomofilattico secondo il quale in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all’immagine arrecato all’ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto l’art. 17, comma 3-ter, legge 3 agosto 2009, n.102, nel prevedere la proposizione dell’azione risarcitoria da parte della Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l’ambito di operatività dell’azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario, così come quel filone interpretativo secondo cui non sussiste la violazione del principio del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla pubblica amministrazione mediante l’esercizio dell’azione civile in sede penale e quello promosso dal procuratore contabile innanzi alla Corte dei conti per danno erariale poiché il primo ha ad oggetto l’accertamento del danno derivante dal reato, con funzione riparatoria e integralmente compensativa a protezione dell’interesse particolare dell’amministrazione costituita, mentre il secondo l’accertamento dell’inosservanza dei doveri inerenti al rapporto di servizio, con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria a tutela dell’interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione ed al corretto impiego delle risorse pubbliche.

E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di questi indirizzi ermeneutici, ove si verifichi una situazione di questo genere, eccepirne l’illegittimità.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica processuale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Volume consigliato

Reati contro la P.A. e reati informatici Questa nuova iniziativa editoriale di carattere monografico nasce con l’intento di fornire ai lettori un “focus” di approfondimento su quelle materie settoriali oggetto delle prove selettive (e talvolta anche preselettive) richieste dai bandi di concorso per l’assunzione nella pubblica amministrazione. Quella che oggi il lettore si trova tra le mani è quindi un’opera autonoma che ambisce a fornire una guida sempre aggiornata di una delle molteplici “parti speciali” richieste in quasi tutte le prove d’esame e per la quasi totalità dei profili. Il Focus di questo secondo manuale sono i Reati contro la Pubblica Amministrazione e i Reati informatici, materie d’esame in tutti i concorsi pubblici. Il volume passa in rassegna le varie tipologie dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati informatici alla luce dell’evoluzione normativa degli ultimi anni. Alla fine di ogni capitolo è presente una scheda riassuntiva che aiuta a memorizzare i concetti più importanti. Il testo si conclude con un’utile Appendice normativa. Luigi Tramontano

Giurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di tecnica legislativa, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Luigi Tramontano, 2021, Maggioli Editore 19.00 € 18.05 €

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più!

© RIPRODUZIONE RISERVATA