Decreto Salva-casa: la legge di conversione in Gazzetta

Il “Decreto Salva Casa”, recentemente convertito in legge con la Legge n. 105 del 24 luglio 2024, rappresenta una pietra miliare nella riforma delle normative edilizie e urbanistiche italiane. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 2024 (testo nel box in PDF), questa legge porta significative modifiche al Decreto legge n. 69 del 29 maggio 2024, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze crescenti nel settore abitativo e di facilitare la gestione delle proprietà immobiliari. Per tutti gli interventi sul Testo Unico dell’Edilizia, consigliamo l’articolo “Decreto Salva-Casa: le modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (tab)“. Per approfondire tutti gli aspetti di questa novità, abbiamo organizzato un corso online per il giorno 8 ottobre 2024 (ore 14:30-18:30, con possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni): Sanatoria edilizia 2024 e Decreto-Salva Casa Post conversione decreto 69/2024.

1. Obiettivi principali della legge di conversione del decreto Salva-Casa

La legge si concentra su tre aspetti chiave:

Semplificazione Edilizia e Urbanistica: Mirata a facilitare le pratiche burocratiche e a ridurre gli ostacoli normativi che spesso complicano la realizzazione di progetti edilizi, questa legge offre una risposta concreta al fabbisogno abitativo e al recupero del patrimonio edilizio esistente.

Stimolo al Mercato Immobiliare: Attraverso la semplificazione normativa, si intende incentivare il mercato immobiliare, incoraggiando le transazioni e stabilizzando i valori degli immobili.

Regolarizzazione delle Difformità Edilizie: La legge introduce misure per sanare le cosiddette “lievi difformità edilizie”, ossia piccole discrepanze rispetto alle normative edilizie che spesso ostacolano le compravendite.

2. Principali novità rispetto al decreto

1. Recupero dei Sottotetti: La normativa consente il recupero dei sottotetti a scopo abitativo anche in deroga alle distanze minime tra edifici, a condizione che rispettino i limiti di distanza dell’epoca di costruzione e che non comportino modifiche alla struttura esistente. Questa misura mira a incrementare l’offerta abitativa senza consumare nuovo suolo.

2. Strutture Amovibili Post-Covid: Durante l’emergenza Covid-19, molte strutture amovibili sono state installate per scopi sanitari e assistenziali. La legge ora permette di mantenerle, previa comunicazione di inizio lavori asseverata, purché rispettino le normative vigenti.

3. Semplificazione per Opere di Protezione Solare: La legge facilita l’installazione di tende da sole, pergole e altre strutture similari, classificandole come opere di edilizia libera. Tuttavia, tali installazioni devono essere progettate per non creare nuovi volumi chiusi e per minimizzare l’impatto visivo.

4. Mutamento di Destinazione d’Uso: Viene permesso il cambio di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale senza la necessità di interventi strutturali, semplificando il processo per i proprietari di immobili.

5. Tolleranze Costruttive e Sanzioni: Vengono definiti i limiti di tolleranza per difformità edilizie minori, con sanzioni proporzionate al valore dell’opera. Questo permette di sanare situazioni irregolari senza compromettere la conformità dell’immobile.

3. Formazione sugli adempimenti

Sanatoria edilizia 2024 e Decreto-Salva Casa Post conversione decreto 69/2024

Questo corso online fornisce una panoramica approfondita del Piano e del decreto Sanatoria 2024, analizzando i requisiti tecnici, le procedure di sanatoria e altre importanti modifiche strutturali al TUE dopo la definitiva conversione in legge.

Ai partecipanti sarà consegnato anche l’eBook Sanatoria edilizia 2024 e Decreto-Salva Casa ad opera di Marco Campagna e Andrea Di Leo.

Obiettivi del corso:

– Comprendere le modifiche introdotte dal Decreto Salva-Casa e Sanatoria 2024 al Testo Unico dell’Edilizia post conversione in legge.

– Esaminare i requisiti tecnici per la sanatoria e le procedure di regolarizzazione delle piccole difformità.

– Approfondire le tematiche relative alle difformità formali, al cambio di destinazione d’uso e alle modifiche strutturali.

– Fornire strumenti pratici per gestire e presentare istanze di regolarizzazione in conformità con il decreto Salva Casa 2024.

