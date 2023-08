Decreto Omnibus: le novità per i processi civili e penali

Nella riunione del 7 agosto 2023 il Consiglio dei Ministri, tra gli altri provvedimenti, ha approvato un d.l. in materia di giustizia con cui si deroga fino al 31 dicembre 2023 alla regola prevista dal codice di rito civile in base alla quale, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi per oggetto la responsabilità genitoriale, non possono essere delegati ai giudici onorari adempimenti relativi all’ascolto del minore, all’assunzione delle testimonianze e ad altri atti riservati al giudice.

Processo penale: cosa cambia?

In particolare, per rafforzare gli strumenti di contrasto a reati di peculiare gravità, si stabilisce che la disciplina speciale sulle intercettazioni per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l’autorizzazione e la proroga delle intercettazioni medesime, si applichi pure a fattispecie di reato che esprimono un’offensività omogenea rispetto a quelle di criminalità organizzata e, più in dettaglio, ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (associazioni di tipo mafioso). Si stabilisce che le nuove disposizioni si applichino finanche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in disamina. Si prevede l’istituzione di apposite infrastrutture digitali interdistrettuali, dirette a realizzare, per le attività d’intercettazione, più elevati e uniformi livelli di sicurezza, un aggiornamento tecnologico adeguato alla delicatezza della materia, una maggiore efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi. Si disciplina un progressivo percorso per consentire di localizzare presso le nuove infrastrutture digitali l’archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, in seguito, di effettuare le medesime intercettazioni mediante tali infrastrutture. Si ribadisce che il Ministero della giustizia, pur nell’ambito delle suddette attività, non può avere accesso ai dati in chiaro, i quali rimangono coperti dal segreto investigativo.

Processo civile: quali novità? · In dettaglio, per non generare un sovraccarico sui giudici togati, si deroga fino al 31 dicembre 2023 alla regola prevista dal codice di rito civile in base alla quale, innanzi al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi per oggetto la responsabilità genitoriale, non possono essere delegati ai giudici onorari adempimenti afferenti all’ascolto del minore, all’assunzione delle testimonianze nonché auteriori atti riservati al giudice. Si prevede che il giudice onorario cui sia stato delegato l’ascolto del minore ovvero lo svolgimento di attività istruttoria componga il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. Si conferma la previsione secondo cui la prima udienza, l’udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all’esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.